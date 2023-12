BMW überschlägt sich auf Autobahn: Hund war mit im Wagen – und bleibt verschwunden

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann ist am Dienstag mit seinem BMW auf der A3 in Richtung Regensburg verunglückt. Von einer französischen Bulldogge fehlt nun jede Spur.

Erlangen - Ein 49-jähriger Mann hat sich am Dienstagabend, 19. Dezember, mit seinem Auto auf der Autobahn A 3 mehrfach überschlagen. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann aus Nürnberg fuhr gegen 22 Uhr mit einem BMW Z 3 auf der linken Spur in Richtung Regensburg. Das teilte die Verkehrspolizei Erlangen mit.

BMW überschlägt sich auf A3 mehrfach - Wagen bleibt auf dem Dach liegen

Ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeuges kam er auf den mittleren Fahrstreifen. Er lenkte abrupt gegen und geriet in die Mittelschutzplanke. Das Auto prallte von dort ab, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Etwa 10 Meter entfernt kam der Wagen auf dem Grünstreifen zum Liegen, auf dem Dach liegend.

Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach - Hund wird noch gesucht

Der 49-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Zudem befand sich ein Hund im Auto. Die Suche nach der französischen Bulldogge läuft noch. (kam)

