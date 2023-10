Bombendrohung an Schule in Bayern: E-Mail mit „Hamas-Bezug“ – Unterricht entfällt

Von: Felix Herz

Für eine Schule in Oberfranken bestand zwischenzeitlich eine Bombendrohung mit „Hamas-Bezug“. Der Unterricht entfällt. Bei der Suche wurde bislang nichts gefunden. © NEWS5 / Fricke

An einer Schule in Oberfranken hat es eine Bombendrohung gegeben. Voraus ging dieser eine „E-Mail mit Hamas-Bezug“, heißt es. Der Unterricht entfällt.

Hollfeld – Dramatische Nachrichten aus Oberfranken: An einer Gesamtschule in Hollfeld, Landkreis Bayreuth, hat es eine Bombendrohung gegeben. Demnach ist bereits am Donnerstag, 19. Oktober, eine E-Mail bei der Schule eingegangen. Die Bombendrohung hatte einen „Hamas-Bezug“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Bombendrohung mit „Hamas-Bezug“ an Schule in Bayern: Unterricht entfällt

In Bezug auf die Mail ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth mit Hochdruck in alle Richtungen. In der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken heißt es, dass es sich um einen Fall von Swatting (Absetzen falscher Notrufe, um größere Polizeieinsätze auszulösen) handeln könnte.

Allerdings konnte die Polizei ein Restrisiko nicht ausschließen. „Deshalb hat die Polizei in enger Absprache mit der Schulleitung beschlossen, den Unterricht für den heutigen Freitag abzusagen und das Gebäude abzusuchen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Suchmaßnahmen nach Bombendrohung abgeschlossen

Laut Polizei wurden die Suchmaßnahmen nach einer konkreten Bedrohung inzwischen abgeschlossen – gefunden wurde nichts. Die Schule bleibt am heutigen Freitag dennoch geschlossen. Andere Schulen sind des Weiteren nicht betroffen, heißt es, da sich die Drohung konkret gegen die Gesamtschule in Hollfeld gerichtet hatte. Eine Notbetreuung für die Schüler wurde eingerichtet, heißt es abschließend vonseiten der Polizei. (fhz)

