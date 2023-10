Bombendrohung auch an Regensburger Schule: 400 Schüler evakuiert

Von: Felix Herz

Am Montag, 23. Oktober, gab es in ganz Deutschland Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen. Betroffen ist auch eine Schule in Regensburg. © vifogra / Haubner

Am Montag (23. Oktober) gab es verschiedene Bombendrohungen gegen Einrichtungen in ganz Deutschland. Betroffen ist auch eine Schule in Regensburg.

Regensburg – Dramatische Nachrichten am Montag, 23. Oktober: Gegen mehrere Schulen in ganz Deutschland gab es am frühen Vormittag Bombendrohung. Doch auch das ZDF ist betroffen, die Räumlichkeiten werden evakuiert. Nun gibt es auch noch eine Bombendrohung gegen eine Regensburger Schule, die eine umfangreiche Evakuierung der Schüler nach sich gezogen hat.

Bombendrohung gegen Schule in Regensburg: E-Mail ging am Morgen ein

Wie vifogra.de berichtet, ging am Montagmorgen per E-Mail eine Bombendrohung gegen die Bischof-Manfred-Müller-Schule im Westen von Regensburg ein. Das Gebäude wurde inzwischen geräumt, etwa 400 Schüler wurden den Angaben nach evakuiert. Sie kamen zwischenzeitlich in anderen Schulgebäuden der Umgebung unter.

Derzeit durchsucht die Polizei mit Bombenspürhunden die Räumlichkeiten der Schule, heißt es in dem Bericht weiter. Über den genauen Inhalt der E-Mail sowie die Hintergründe der Bombendrohungen ist derzeit nichts bekannt.

Wir halten Sie über alle Entwicklungen in diesem Artikel auf dem Laufenden. (fhz)

