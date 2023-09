Bombenfund in der Oberpfalz: Teile Chams müssen evakuiert werden

Von: Lisa Metzger

Eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg wurde am Freitag (29. September) in Cham gefunden. © Polizeipräsidium Oberpfalz/Imago/Rene Traut/Canva Collage

Bei Bauarbeiten in Cham wurde am Freitag (29. September) eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Noch heute soll die Bombe entschärft werden. Alle Infos im Überblick.

Cham - Auch 78 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges finden sich in Deutschland immer noch zahlreiche Bomben, die die Alliierten abgeworfen haben. So auch heute in Cham in der Oberpfalz. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Cham ist bei Bauarbeiten an den Bahnanlagen am Freitag (29. September) westlich der Weiherhausstraße eine englische 250-Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe soll noch heute entschärft werden. Die Polizei ruft dazu auf, den in der Karte markierten Bereich sofort zu verlassen und weiträumig zu meiden.

Bombenfund in Cham: Betroffene Adressen der Evakuierung

Zur Entschärfung der Bombe wird es einen 300 Meter weiten Schutzradius um den Fundort geben. Die Straßen, die von der Evakuierung betroffen sind, sind folgende:

Frühlingsstraße (komplett ab Hausnummer 9)

Heinrich-Müller-Straße (Hausnummer 9)

Wilfried-Ensinger-Straße

Sonnenstraße (ab Abzweigung W.-Schmidbauer-Straße bis Wendehammer)

Wolfgang-Schmidbauer-Straße (komplett)

Gartenstraße (Hausnummern 11, 13, 15, 17, 19 sowie 10, 12)

Weiherhausstraße (komplett)

Westendstraße (komplett)

Schweinsangerweg (komplett)

Katzbacher Straße (ab Hausnummer 19 bis Einfahrt Westendstraße, beide Seiten)

Witzelspergerstraße (von Hausnummer 5 bis Kopfsteinstraße)

Kopfsteinstraße (komplett)

Weinbergstraße (Hausnummer 1, 2, 8, 10)

Eichenstraße (Hausnummer 1)

Berghangstraße (Hausnummer 23)

Bäumlstraße (Hausnummer 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47)

