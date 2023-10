Nach Flucht vor Polizei: „Schleuserautos prallen gegeneinander“ – Insgesamt 13 Menschen an Bord

Von: Felix Herz

Teilen

Zwei Schleuserfahrzeuge kollidierten im Neuburger Wald bei Passau, nachdem sie sich einer Polizeikontrolle entzogen hatten. © Bundespolizei Passau

Zwei Schleuserfahrzeuge entzogen sie am Dienstagabend einer Kontrolle durch die Polizei, bei der Flucht kam es dann zum Unfall.

Neuhaus am Inn/Passau – Eine dramatische Verfolgungsjagd hat sich am Dienstagabend, 24. Oktober, im Neuburger Wald bei Passau abgespielt. Zwei Schleuserfahrzeuge, die sich einer Kontrolle der Grenzpolizei entzogen hatten, kollidierten miteinander. An Bord befanden sich insgesamt elf Migranten ohne gültige Einreisedokumente.

Schleuser flüchten vor Polizei: Kollision in der Schwiegermutterkurve im Neuburger Wald

Die Beamten der Grenzpolizei Passau hatten gegen 19 Uhr versucht, die beiden Fahrzeuge mit tschechischen Zulassungen zu kontrollieren, nachdem diese den Grenzübergang in Neuhaus am Inn überquert hatten. Die Fahrer ignorierten jedoch die Stoppsignale und setzten ihre Fahrt auf der ST2110 Richtung Passau fort. In der sogenannten Schwiegermutterkurve im Neuburger Wald kam es schließlich zur Kollision der beiden Autos.

Die elf Insassen, türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 50 Jahren, wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizei Passau gebracht. Vier von ihnen mussten mit leichten Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert werden, konnten aber nach zwei Stunden wieder entlassen werden. Über ihren weiteren Verbleib wird noch entschieden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ein Schleuser festgenommen – ein zweiter ist noch flüchtig

Nach der Kollision flüchteten die beiden Fahrer zu Fuß in den Wald. Ein 32-jähriger ukrainischer Schleuser konnte dank des Einsatzes von Diensthunden festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter einer schweren Gesundheitsgefährdung eingeleitet. Er wird am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, einem Haftrichter vorgeführt. Die Fahndung nach dem zweiten Fahrzeuglenker dauert an.

Erst vor etwa einer Woche hat sich ein folgenschwerer Unfall in Bayern ereignet, nachdem ein Schleuser vor der Polizei geflohen war. Sieben Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Inzwischen wurden die Kontrollen an den Grenzen des Freistaats ausgeweitet.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.