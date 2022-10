Gewerkschaften fordern mehr Geld: Warnstreik beim BR – Einschränkungen im Programm

Von: Felix Herz

Für bessere Löhne und höhere Honorare riefen Gewerkschaften zu Warnstreiks beim Bayerischen Rundfunk auf. © Daniel Karmann/dpa

Beim Bayerischen Rundfunk streiken am Donnerstag die Mitarbeiter. Verschiedene Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Sie fordern mehr Geld.

München – Beim Bayerischen Rundfunk wird am Donnerstag, 13. Oktober, gestreikt. Dazu aufgerufen hatten verschiedene Gewerkschaften. Sie fordern mehr Geld für die Mitarbeiter. Zuletzt hatte es öfter Warnstreiks bei verschiedenen ARD-Sendern gegeben. Der BR-Streik nun führt auch zu Programmeinschränkungen.

Warn-Streik beim BR: Gewerkschaften fordern mehr Geld – bisheriges Angebot „inakzeptabel“

Zu dem Streik aufgerufen hatten die Gewerkschaften ver.di, BJV und „unisono – Deutsche Musik- und Orchester-Vereinigung“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks hervor. Zentral geht es um mehr Geld bei den laufenden Tarifverhandlungen, wegen derer es derzeit auch bei anderen ARD-Sendern immer wieder Streiks gibt.

Ver.di zum Beispiel fordert eine Einkommenserhöhung von 5,75 Prozent für zwölf Monate und ein Entlastungspaket für die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders. Angaben des BR zufolge hatte man in der fünften Verhandlungsrunde Ende September „ein umfangreiches Maßnahmenpaket angeboten, das allen Beschäftigten einen raschen Inflationsausgleich in Form von Einmalzahlungen in Höhe von 2400 bis 2600 €“ bietet, sowie eine „Tarifsteigerung um 2,8 Prozent zum April 2023 bei einer Laufzeit von 24 Monaten“, heißt es in der Pressemitteilung des BR. Der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) bezeichnete das Angebot jedoch als „inakzeptabel“.

Warn-Streik beim Bayerischen Rundfunk: Auswirkungen auf das Programm

Der Warnstreik hat auch Auswirkungen auf das Programm des Bayerischen Rundfunks, auch wenn man, den Angaben des Senders zufolge, versuche, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Bei Bayern 2 werden die Radio-Sendungen „notizbuch“ und „radioWelt“ ersetzt. Einschränkungen gibt es auch bei BR24 Radio in Hinblick auf die Kultur-, Wirtschafts- und Börsennachrichten. Im Fernsehen entfallen die Nachrichten „BR24 in 100 Sekunden“ am Mittag und Nachmittag. Digitale Angebote werden zudem nur eingeschränkt verfügbar sein. Dies teilte der BR vorab in seiner Pressemitteilung mit.

Weitere Einschränkungen seien möglich, über diese könne man sich auf der Website des BR informieren. Die Programmeinschränkungen wurden indessen von ver.di auf Twitter als Erfolg gefeiert:

BR an Lösung interessiert: Der Rahmen des „finanziell Machbaren“

Zu den Warnstreiks äußerte sich BR-Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel. Er bezeichnete Streiks als das „unbestrittene Recht von Gewerkschaften“. Doch dazu müsse man an den Verhandlungstisch. „Das Angebot des Bayerischen Rundfunk ist ein entschlossener Schritt, um die aktuellen Zusatzbelastungen seiner Mitarbeitenden abzumildern“, so Frenzel.

Man sei bereit, im Rahmen des „finanziell Machbaren“ zu verhandeln. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 19. Oktober angesetzt. (fhz)

