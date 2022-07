Landwirtschaftliche Felder brennen: Feuerwehr und Bauern kämpfen gegen die Flammen

Von: Felix Herz

Felder in Größe von drei Fußballfeldern stehen im Landkreis Coburg in Flammen. © NEWS5 / Ittig

Bei Erntearbeiten kam es aus bisher unerklärlichen Gründen zu einem Feuer auf landwirtschaftlichen Feldern. Es breitete sich schnell aus.

Meeder – Drama im Landkreis Coburg: Bei Erntearbeiten, so berichtet news5.de, ist auf landwirtschaftlichen Feldern in Meeder ein Feuer ausgebrochen. Es breitete sich schnell aus, bedingt durch die Trockenheit am heutigen Sonntag, 3. Juli. Dem Bericht zufolge standen schnell Felder in der Größe von drei Fußballplätzen in Flammen.

Felder stehen in Flammen: Feuerwehr und Bauern versuchen zu löschen

Es ist trocken dieser Tage, ganz Bayern darf sich derzeit über hochsommerliche Temperaturen freuen. Im Gegensatz zu den schweren Unwettern am Donnerstagabend, die vor allem über den Süden des Freistaats hinwegzogen, schien am ersten Juli-Wochenende durchgehend die Sonne. Dies birgt aber auch eine Gefahr: Die Wälder, Felder und Wiesen trocken schnell aus – der perfekte Nährboden für verheerende Feuer. So wohl nun auch geschehen in Meeder, wo ein Feuer auf landwirtschaftlichen Feldern ausbrach.

Vor Ort waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützt wurden diese von Bauern, die mit Wasserfässern versuchten, gegen den Brand anzukommen. Ausgebrochen war das Feuer bei den Arbeiten eines Mähdreschers. Um die Ausbreitung der Flammen einzugrenzen, wurden Furchen in den Boden gezogen. Sie sollen das Feuer begrenzen. (fhz)

