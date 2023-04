Tödlicher Brand in Oberbayern: Einsatzkräfte finden Frauenleiche

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau starb bei einem Wohnungsbrand in Aschau im Chiemgau (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Am Sonntag hat sich im oberbayerischen Aschau im Chiemgau ein Wohnungsbrand ereignet. Die Ursache ist noch unklar, eine Frau kam ums Leben.

Aschau im Chiemgau – Am 16. April hat sich in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) ein tödlicher Brand in einer Wohnung ereignet. Darüber informiert die Polizei Oberbayern in einer Pressemitteilung.

Aschau im Chiemgau: Brand in Mehrfamilienhaus – Einsatzkräfte finden tote Frau

Das Feuer brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße aus. Gegen 19 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf wegen starker Rauchentwicklung ein. „Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten das Gebäude nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten und die Ursache für die Rauchentwicklung bekämpfen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Noch während der Belüftungsarbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Frau. Beamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee sowie des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim übernahmen vor Ort die polizeilichen Untersuchungen. Aufgrund der unklaren Umstände übernahmen Brandfahnder sowie Beamte der Spurensicherung der Kripo Rosenheim die Untersuchungen.

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Aschau im Chiemgau - Obduktion angeordnet

Die Identität der Toten konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Vermutlich handelt es sich um eine 52-jährige Anwohnerin, so die Polizei weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Montags (17. April) zur Klärung der Identität sowie zur Feststellung der genauen Todesursache eine Obduktion durchgeführt.

Aufgrund der noch laufenden Untersuchungen kann noch keine Brandursache genannt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es bislang keine. Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. (kam)

