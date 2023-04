Von der Hüfte aufwärts in Flammen: Mann zündet sich versehentlich selbst an und stirbt

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

In Gangkofen setzte ein demenzkranker 84-Jähriger versehentlich seine Kleidung in Brand. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt, um die Unfallursache herauszufinden.

Gangkofen – Ein demenzkranker Mann aus Gangkhofen (Landkreis Rottal-Inn) in Niederbayern hat sich am Mittwochmittag (26. April) versehentlich selbst in Brand gesetzt. Der 84-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Um die genaue Brandursache herauszufinden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatzkräfte brachten den 84-Jährigen mit einem Hubschrauber in eine Münchner Spezialklinik (Symbolbild). © IMAGO/Marius Bulling

Rentner stand von der Hüfte aufwärts in Flammen: Brandopfer starb in Klinik

Laut der Polizei zündete der Rentner versehentlich seine Kleidung im Badezimmer eines Hauses an. Daraufhin stand seine Kleidung von der Hüfte aufwärts in Flammen. Seine Angehörigen wurden durch einen Rauchmelder alarmiert. Sie waren es schlussendlich auch, die seine Flammen mit einem Duschschlauch löschten. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann beim Eintreffen im Haus.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mit einem Rettungshubschrauber brachten ihn Einsatzkräfte in eine Münchner Spezialklinik. Wie die Polizei am Donnerstag (27. April) mitteilte, erlag er nur wenige Stunden später seinen Verletzungen. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Sie haben mit den Ermittlungen begonnen, um die genaue Unfallursache zu klären.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.