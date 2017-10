Brand in Nürnberger Schule - es gibt einen Verdacht

Bei dem Brand einer Schule in Nürnberg ist ein erheblicher Schaden entstanden. Nun gibt es einen ersten Verdacht, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Nürnberg - Ein Brand auf einem Nürnberger Schulgelände hat einen Schaden von 50.000 Euro verursacht - möglicherweise stecken Brandstifter hinter dem Feuer. Ein Unterstand auf dem Schulgelände stand am Montagabend in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Schule.

Zeugen hätten aber kurz davor drei Menschen in der Nähe des Unterstandes gesehen und Knallgeräusche gehört. Aufgrund dieser Aussage hält die Polizei Brandstiftung für möglich, sie ermittelt nun.

dpa

