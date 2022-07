Verheerender Brand in Regensburg: Löscharbeiten der Feuerwehr unter schweren Bedingungen

Die Hitze als Problem

Eine große Wiese fiel in Regensburg einem verheerendem Brand zum Opfer.

In Regensburg ist eine gewaltige Rasenfläche einem schweren Feuer zum Opfer gefallen. Bei brütender Hitze waren die Löscharbeiten problematisch.

Regensburg – Am Donnerstag, 14. Juli, wiesen die Thermometer in Regensburg Temperaturen von über 30 Grad aus. Es war heiß in der Weltkulturerbe-Stadt, sehr heiß. Und trocken – ein Problem, das derzeit ganz Bayern zu schaffen macht. Leider reicht da schon ein kleiner Funke, um ein verheerendes Feuer zu verursachen. So geschehen zum Beispiel Anfang Juli in Coburg, wo mehrere Felder in Flammen standen. Nun hat es eine große Rasenfläche in Regensburg erwischt.

Regensburger Wiese steht in Flammen – Feuerwehr im Kampf gegen die Hitze

Laut Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Regensburg hatte zunächst eine Hecke im Norden Regensburgs Feuer gefunden. Der Grund dafür ist aktuell noch unklar. Gedankenschnell verhinderten Anwohner, dass sich das Feuer auf das angrenzende Gebäude ausbreitete und löschten den Heckenbrand.

Als die hinzugerufene Feuerwehr eintraf, war das Feuer an der Hecke bereits gelöscht. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass sich die Flammen auf die angrenzende Wiese und Hochstrauchhecke ausbreiteten. Dort sorgten sie für verheerende Verwüstung und lieferten den Feuerwehrleuten einen erbitterten Kampf.

Wiesenfläche in Regensburg brennt nieder

Laut der Nachrichtenagentur Vifogra machten die hohen Temperaturen der Feuerwehr deutlich zu schaffen. Insgesamt 2.500 Quadratmeter Rasenfläche fielen dem Feuer zum Opfer. Mithilfe von Stahlrohren gelang es der Feuerwehr, den Brand einzudämmen und schließlich zu löschen. Noch vor Ort nahm die Polizei anschließend die Ermittlungen zur Brandursache auf. (fhz)

