„Braucht ihr nicht mehr hinfahren“: Foto von Einkaufswagen sorgt für Frust bei Frau – und Diskussionen im Netz

Von: Leyla Yildiz

Ein Einkaufwagen war in einer Kaufland-Filiale mit Nutella gefüllt. (Symbolbild) © IMAGO / CHROMORANGE

Ein Kaufland-Kunde hat die Regale leergeräumt. Ein Foto des prall gefüllten Einkaufswagens sorgt auf Facebook für Diskussionen.

Landshut - Nutella und Milchschnitte, das war offenbar in einer Kauflandfiliale in Landshut besonders beliebt. Warum? Eine Frau hatte in der Facebook-Gruppe Landshut ein Foto eines Einkaufwagens hochgeladen, der über und über mit Nutella und Milchschnitte befüllt war.

Nachgerechnet sollten das insgesamt 90 Gläser Nutella sein und 35 Packungen Milchschnitte, es sei denn, der- oder diejenige hat noch etwas dazwischen versteckt. Die Userin, die das Bild gepostet hatte schrieb dazu: „Falls hier jemand unter uns ist, der gerne Nutella oder Milchschnitte gekauft hätte, (beides ab heute im Angebot bei Kaufland) zum Kaufland in der Münchnerau braucht ihr nicht mehr fahren. Mit den haushaltsüblichen Mengen wird das dort nicht so genau genommen.“

Frau macht Foto von übervollen Einkaufswagen und postet es auf Facebook

Insgesamt 151 Menschen hatten daraufhin auf den Post reagiert und 50 kommentiert. Ein paar andere User stimmen der Frau zu: „Seit es die Konkurrenz durch Real nicht mehr gibt, ist es bei Kaufland jede Woche das gleiche Drama: Man sucht den Prospekt ab, schreibt 10 Artikel auf den Einkaufszettel dazu... und muss froh sein, wenn man die Hälfte davon bekommt.“

Doch andere suchen eine Erklärung für das Kaufverhalten des- oder derjenigen. „Schon mal dran gedacht, dass auch einige einkaufen ‚in normalen Läden‘ für Wirte, Restaurants, Döner-Buden usw.!!!“

Ein ganzer Einkaufswagen voll mit Nutella und Milchschnitte sorgte für Unmut auf Facebook. © Screenshot Facebook

Foto von Einkaufwagen gefüllt mit Nutella und Milchschnitte: Frau ärgert sich

Es ist aber nicht ganz ersichtlich, ob der Einkaufwagen nicht einfach nur vom Personal zum Einräumen der Waren genutzt wurde. Das wird in dem Post nicht geklärt. Genauso wenig, ob der Kunde, vorausgesetzt, dieser Fall ist eingetreten, Nutella und Milchschnitte so an der Kasse vorbei gebracht hat. (ly)

