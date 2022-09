Brennholz knapp wegen Energiekrise: Polizei warnt vor Fake-Shops – und gibt Tipps

Von: Tanja Kipke

Die steigenden Energiepreise lassen Betrüger kreativ werden. Mehrere Personen sind bereits auf Online-Fake-Shops hereingefallen, die Brennholz und Pellets anbieten.

München/Passau – Die Energiekrise macht mehreren Branchen zu schaffen. Die Preise steigen enorm, in einigen Landkreisen wurde dadurch bereits das Brennholz knapp. Da die Nachfrage nach dem Holz so groß ist, haben Betrüger offenbar ihre Chance gewittert. Die Polizei Niederbayern warnt vor Fake-Shops für Brennholz und Pellets. Es sei schon zu mehreren Betrugsfällen gekommen. Die Beamten geben Tipps, wie man einen Fake-Shop erkennen kann.

Brennholz wegen Energiekrise knapp: Polizei schildert Betrugsfälle von Fake-Shops

In Niederbayern sind seit den letzten Tagen bereits mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Personen auf derartige Fake-Shops hereingefallen sind. Laut Polizei habe ein Mann in Wallersdorf auf einer Internetseite mehrere Paletten Pellets bestellt, welche trotz Bezahlung aber nie geliefert wurden. Ähnlich erging es einem Mann aus Peitling, der zwei Tonnen Holz bestellte. Da die Lieferung angeblich nur bei Vorauskasse möglich sei, überwies der Mann mehrere hundert Euro. Er bekam nie auch nur ein Pellet. Eine Frau aus Kehlheim überweis ebenfalls 800 Euro auf ein französisches Konto, eine Lieferung der gewünschten Pellets blieb aus.

Im Internet bieten Fake-Shops Brennholz und Pellets an, die Polizei warnt vor den Betrügern. © Antonio Gravante/Imago

„Zunächst sehen auf den ersten Blick die Internetseiten professionell aus und wirken täuschend echt“, warnt die Polizei. Nicht selten ist am Ende der Seite sogar ein Impressum mit Angaben zu dem vermeintlichen Anbieter. Durch einige Hinweise lassen sich die Fake-Shops aber dennoch erkennen.

So erkennen Sie Fake-Shops:

Vergleichen Sie Preise – ist der Preis für die derzeitigen Verhältnisse realistisch?

Ein besonders günstiger Preis ist vor allem für derzeit stark gefragte Produkte stets ein „Lockmittel“ der Betrüger.

Schauen Sie nach dem Impressum – existiert die Firma tatsächlich?

Suchen Sie nach Erfahrungsberichten über den Anbieter im Internet – geben Sie die Webseite in eine Suchmaschine ein.

Oftmals finden Sie hier bereits Warnhinweise zu diesem Fake-Shop.

Vorsicht vor Vorauskasse – wird Ihnen ausschließlich diese Möglichkeit angeboten könnte das bereits ein Alarmsignal für eine Betrugsseite sein.

Wer eine verdächtige Plattform im Internet entdeckt, kann sich bei der Polizei melden. (tkip)

