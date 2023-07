BRK im Einsatz: 14 Verletzte und Erkrankte bei Stadtfest in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Beim Stadtfest in Bad Reichenhall musste das BRK mehreren Erkrankten und Verletzen helfen. Vier Personen mussten sogar ins Krankenhaus.

Bad Reichenhall - 14 Patienten mussten auf dem gut besuchten Stadtfest in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) durch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) versorgt werden. Das teilten die Einsatzkräfte selbst in einer Pressemitteilung am Montag, 3. Juli, mit.

14 Verletzte und Erkrankte gab es auf dem Reichenhaller Stadtfest. © BRK BGL

Stadtfest Bad Reichenhall: 14 Verletzte und Erkrankte vom BRK behandelt

„Elf Sanitäter der örtlichen BRK-Bereitschaft haben gemeinsam mit vier Sanitätern des Malteser Hilfsdienstes (MHD) von 18 Uhr am Samstagabend bis 1 Uhr in der Früh das gut besuchte Reichenhaller Stadtfest abgesichert“, heißt es zunächst in der Pressemitteilung. 14 Patienten mussten medizinisch versorgt werden, vier davon kamen in Krankenhäuser.

Beim Stadtfest in Bad Reichenhall gab es 14 Verletzte und Erkrankte (Foto von 2018). © IMAGO / SKATA

Stadtfest Bad Reichenhall: Kreislaufprobleme, Schnittverletzungen und Bänderverletzung

Darunter waren alkoholbedingte Kreislaufprobleme, Schnittverletzungen durch Glasscherben, ein gebrochener Arm sowie eine schwere Bänderverletzung am Knie. „Einsatzleiter Alexander Aschauer und sein Team hatten am Wörgötterplatz eine Sanitätsstation mit zwei Pavillons und zwei Fahrzeugen eingerichtet, wo Erkrankte und Verletzte registriert und versorgt werden konnten“, heißt es weiter.

Erst kürzlich sorgte ein BRK-Einsatz in Bayern für Aufsehen. Wegen zahlreicher Menschen, die über schwere Magen-Darm-Schmerzen klagten, rief der Katastrophenschutz Artikel 15 aus. Weil sie nicht mehr hatten laufen können, holten Hubschrauber die Patienten von Berghütten. (kam)

