Jugendliche 2019 in Bayern vergewaltigt: Jetzt sucht die Polizei mit Foto nach wichtigem Zeugen

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen: „Philipp“. © Polizei Oberbayern Süd

2019 wurde eine 15-Jährige nach einem Volksfestbesuch in Bruckmühl vergewaltigt. Nun sind die Ermittler an Fotos gelangt, die einen wichtigen Zeugen zeigen.

Bruckmühl - Die Polizei Oberbayern Süd sucht nach einem wichtigen Zeugen. Der Pressemeldung zufolge erstattete eine Jugendliche im März 2021 Anzeige gegen einen Unbekannten wegen Vergewaltigung. Nach Angaben des zur Tatzeit 15-jährigen Opfers geschah die Tat am 20. Juli 2019 nach einem Volksfestbesuch in Bruckmühl (Landkreis Rosenheim), unweit des Festgeländes.

Vergewaltigung auf Bruckmühler Volksfest 2019 - Polizei sucht mit Foto nach wichtigem Zeugen

Den Ermittlern der Rosenheimer Polizei gelang es nun, an Fotos zu gelangen, auf denen ein wichtiger Zeuge zu sehen ist. Dieser konnte bisher nicht identifiziert werden „Mit richterlichem Beschluss werden die Fotos des Zeugen veröffentlicht, mit der dringenden Bitte, dass sich der Zeuge selbst bei der Polizei meldet oder andere Personen Hinweise zur Identität des Zeugen geben können“, teilte die Polizei mit.

Die Jugendliche hatte an dem Abend gegen 21 Uhr eine Gruppe von einigen Personen am Fahrgeschäft Autoscooter kennengelernt und diese Gruppe in das Festzelt begleitet. Sie hatte den Abend mit den Personen - allesamt jüngere Menschen - die wohl aus dem Raum Bad Aibling kamen, verbracht. Unter den männlichen Mitgliedern dieser Gruppe befand sich außer dem späteren Täter auch der von der Polizei dringend gesuchte Zeuge „Philipp“.

Die Polizei sucht diesen wichtigen Zeugen. © Polizei Oberbayern Süd

Volksfest Bruckmühl: Jugendliche 2019 vergewaltigt - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Die 15-Jährige hatte mit dem späteren Täter gegen 23 Uhr das Festzelt verlassen. Kurz darauf kam es zur Vergewaltigung. Weiter heißt es von der Polizei: „Umfangreiche Ermittlungen des Fachkommissariats K1 der Kripo Rosenheim haben zu Fotos vom Tatabend aus dem Festzelt geführt.“ Diese wurden nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

