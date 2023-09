Brutaler Angriff auf junge Frau in Oberbayern: Tatverdächtiger in Haft

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt auf dem Jurafest in Lenting hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte zuvor eine junge Frau schwer verletzt.

Lenting – Auf dem Jurafest in Lenting kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt, als ein Mann eine Frau angriff. Eine 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen, als sie versuchte, ihre Freundin vor den Annäherungsversuchen eines 32-Jährigen zu schützen. Der mutmaßliche Täter wurde inhaftiert.

Die Polizei konnte den Angreifer im Rahmen einer Fahndung festnehmen (Symbolbild). © IMAGO/Rolf Poss

Nach versuchtem Mord in Lenting: Verdächtiger in Gewahrsam genommen

Während des Jurafestes in Lenting im Landkreis Eichstätt wurde eine 18-Jährige am Samstagabend von einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt belästigt. Sie wies ihn jedoch deutlich zurück und machte klar, dass sie kein Interesse an ihm habe. Daraufhin griff der Mann die junge Frau an und verletzte sie leicht an der Hand. Gegen 02.15 Uhr am Sonntag (10. September) begegnete der Mann der 18-Jährigen erneut, die nun in Begleitung einer weiteren 18-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt war.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Es kam zu einem verbalen Streit zwischen dem Mann und der Begleiterin. Der Mann schlug der jungen Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat, als sie zu Boden fiel, zweimal gegen ihren Kopf. Der Angriff des Mannes verursachte erhebliche Verletzungen bei der Frau. Erst andere Festbesucher konnten den Mann von der Frau wegziehen. Nachdem der Angreifer einen der Helfer bedroht hatte, verließ er das Festgelände. Eine Polizeistreife aus Ingolstadt konnte ihn im Rahmen der Fahndung festnehmen. Er leistete erheblichen Widerstand und beleidigte und bedrohte auch die Polizeibeamten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat aufgrund der Art der Tat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Der Untersuchungsrichter am Amtsgericht Ingolstadt hat am Sonntag einen Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.