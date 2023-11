Plötzlicher Tod: Bürgermeister aus Bayern verstirbt überraschend – „ein dunkler Tag“

Die Marktgemeinde Burgpreppach trauert um ihren Bürgermeister Hermann Niediek. (Symbolbild) © Martin Wagner/Imago

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Burgpreppach, Hermann Niediek, ist im Alter von 59 Jahren plötzlich verstorben. Die Menschen zeigen sich bestürzt.

Burgreppach - Noch im November wäre Hermann Niediek 60 Jahre alt geworden. Doch nun ist der Bürgermeister der Marktgemeinde Burgpreppach (Landkreis Haßberge) in Unterfranken am 3. November plötzlich verstorben. Das sorgt für große Bestürzung in der Gemeinde mit ihren circa 1385 Einwohnern.

Die Feuerwehr Burgpreppach, bei der Hermann Niediek Mitglied war, drückte ihre Trauer mittels eines Facebook-Posts aus. „Heute ist ein dunkler Tag in der Geschichte unserer Feuerwehr, mit Entsetzten erfuhren wir heute vom Tod unseres 1. Bürgermeisters Hermann Niediek, der leider viel zu früh von uns ging, aber gewiss jetzt an einem besseren Ort ist“, heißt es dort.

Bürgermeister von Burgpreppach verstirbt plötzlich: Bestürzung in Marktgemeinde

Seit 2012 sei er im Feuerwehrverein aktiv gewesen und habe sich stets an Versammlungen, Festen und Feiern erfreut. „Wir blicken auf viele schöne Jahre mit ihm zurück und auf das mit ihm Erreichte, sei es für die Feuerwehren oder für die Gemeinde. Ruhe in Frieden Hermann.“

Und auch die Gemeinde selbst zeigt sich traurig über den Tod Niedieks. Gegenüber inFranken sagte der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim, Andreas Dellert: „Das kam völlig überraschend. Wir sind angerufen worden und waren total bestürzt.“ Laut ihm seien zwar gesundheitliche Probleme des CSU-Politikers bekanntgewesen, allerdings sei die Todesnachricht trotzdem aus heiterem Himmel gekommen.

Nach Tod des Bürgermeisters: Stellvertreter übernimmt vorübergehend das Amt

Nun führt der zweite Bürgermeister Reinhold Klein die Geschäfte bis zu den Neuwahlen. Er hat auch die Todesnachricht verfasst, die auf der Homepage der Gemeinde zu lesen ist. „Im Bürgerhaus Burgreppach und in der Kirche Birkach sind Kondolenzbücher ausgelegt. Bis zum Tag der Beisetzung kann jeweils zwischen 9 und 16 Uhr von Hermann Niediek Abschied genommen werden“, heißt es.

Der Trauergottesdienst mit Beisetzung findet am kommenden Freitag, 10. November, um 14.30 Uhr in der Katholischen Kirche in Burgpreppach statt. Die Beerdigung erfolgt wenig später auf dem Friedhof der Marktgemeinde. (ly)

