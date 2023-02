„Bundesdeutscher Einheitsbrei“: Dialekt-Forscher fordert Bairisch im Schulunterricht und in Ministerien

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Weg vom „bundesdeutschen Einheitsbrei“: Sepp Obermeier vom Bund Bairischer Sprache fordert den Dialekt in Schulunterricht und Politik. © IMAGO/ Martin Bäuml Fotodesign (Blaukraut) und Armin Weigel/dpa (Foto Sepp Obermeier)

Blaukraut statt Rotkohl und Rübe statt Karotte: Das Bairische verschwindet immer mehr aus dem Sprachgebrauch, kritisiert Dialekt-Forscher Sepp Obermeier. Er fordert ein Umsteuern von Schule und Politik.

Konzell - Bairisch sprechende Menschen werden im Job und in der Universität diskriminiert, findet Sepp Obermeier, der Vorsitzende des Bunds Bairischer Sprache. Es dürfe nicht sein, dass eine Frau im Bewerbungsgespräch durchfalle, weil sie „die uralte, unendlich wertvolle und schöne Kultursprache ihres Landes spricht.“ Anlässlich des Tags der Muttersprache am Dienstag, 21. Februar, fordert er die Verwendung des Bairischen im Deutschunterricht und in der Politik.

Was ihn besonders störe, sei aber nicht nur das Verschwinden des mündlichen Dialekts. Ihm gehe es besonders um die Schriftsprache, in der süddeutsche Bezeichnungen immer weiter an Bedeutung verlieren würden. Ein Beispiel: In Bayern heiße es eben „Blaukraut“ und nicht „Rotkohl“ – das mache selbst die Landesregierung falsch.

Dialekt-Forscher: Bairisch anstelle des „bundesdeutschen sprachlichen Einheitsbrei“

Obermeier erzählt von einem Kalender, in dem das bayerische Agrarministerium den Verzehr saisonalen Gemüses bewirbt: „In einem bundesdeutschen sprachlichen Einheitsbrei“ verweise es darin „auf Karotten, Rote Bete und Rotkohl statt auf die südhochdeutsch korrekten Bezeichnungen Gelbe Rüben, Rote Rüben und Blaukraut.“ Der Dialekt-Liebhaber zeigt sich enttäuscht von der Landesregierung – und wünscht sich von ihr mehr Engagement für den Erhalt und gegen die Diskriminierung der Regionalsprache. Das gelte nicht nur für das Bairische, sondern auch für Fränkisch und Schwäbisch.

Eine Möglichkeit, die regionalen Dialekte wieder zu fördern, sieht Obermeier im Schulunterricht. Das Kultusministerium könnte zum Beispiel einen Leitfaden erarbeiten, wie die bairische Sprache auch wieder im Deutschunterricht gelehrt werde – auch in ihrer Schriftform. Als Vorbild nennt er die Broschüre „Österreichisches Deutsch“ des Österreichischen Bildungsministeriums.

UNESCO: Bairische Sprache vom Aussterben bedroht

Die UNESCO gibt ihm übrigens Recht: Bereits 2009 hat sie den bairischen Dialekt erstmals als gefährdet eingestuft. Deshalb setzt sich der Bund Bairischer Sprache mit Sitz in Konzell dafür ein, dass der Dialekt weiterhin in Familien, im Kindergarten, in Schulen und auch zu offiziellen Anlässen gebraucht wird. Ein Literaturexperte hat kürzlich hingegen in einem Interview mit Merkur.de erläutert, warum mittlerweile fast nur noch elitäre Kreise gutes Bairisch sprechen. (dpa/elb)

