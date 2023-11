Burger, Pizza, Butter Chicken: Lieferando enthüllt Bayerns Bestellgewohnheiten

Von: Miriam Haberhauer

Drucken Teilen

In seinem Jahresbericht offenbart Lieferando die bayerischen Ess- und Bestellgewohnheiten. © Ralph Peters/imago images

Lieferando präsentiert seinen Jahresrückblick und zeigt: Die Münchner mögen es besonders gerne süß und italienisch.

München – Wolt, Lieferando, UberEats, DoorDash – Die Auswahl an Lieferdiensten in Deutschland ist groß. Marktführer Lieferando hat nun seinen Jahresbericht veröffentlicht, der das Ess- und Bestellverhalten der Deutschen analysiert – und dabei einige interessante Essensgewohnheiten der Bayern enthüllt.

Unangefochtener Platz Eins: Italienische Küche wieder am beliebtesten

Die Untersuchung basiert auf anonymisierten Auswertungen von rund 15 Millionen Bestellungen aus ganz Deutschland und zeigt: Die beliebteste Küchenrichtung im Freistaat ist erneut italienisch, gefolgt von amerikanisch und indisch. Dieser Trend zeichnet sich auch in der Liste der meist bestellten Gerichte ab: Auf Platz Eins liegt in Bayern der Cheeseburger, gefolgt von Pommes und Butter Chicken – einer Art Curry mit Hähnchenfleisch.



Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Bei den Klassikern liegt Bayern preislich recht deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt: So zahlt man im Freistaat für einen gelieferten Burger durchschnittlich 6,91 €, in Bayern sind es 8,70 €. Dasselbe gilt auch für die Pizza Margherita – mit 10,48 Euro legt man hier knapp zwei Euro mehr auf den Tisch als im Rest Deutschlands. Und der Hunger auf Pizza ist groß: Das italienische Gericht verzeichnete 2023 die größte Zunahme an Bestellungen. Insgesamt schätzten die Deutschen fleischlose Ernährung: Jede dritte Bestellung war vegetarisch.

3000 Euro: XXL-Bestellung in Münster

Der Durst war besonders nach Süßgetränken groß: Am häufigsten wurde Cola bestellt, gefolgt von Fanta und Spezi. Platz Vier belegte Bier. Auch Nachtisch ist beliebt: Mit der Menge an Tiramisu, die die Münchner bestellt haben, könnte man mehr als 20 Mal den Olympiaturm aufstapeln.

Auch einige kuriose Fakten verzeichnet der Report: Die meisten Bestellungen durch eine Person wurden in Berlin aufgegeben: 1.016 Mal orderte sich hier ein Kunde Essen nach Hause – noch mehr als im Jahr zuvor. Die teuerste Bestellung hingegen kam aus Münster: Stolze 2.987 Euro standen hier am Ende auf der Rechnung.

Herbstsport in Bayern: 7 Outdoor-Ideen, die sich jetzt lohnen Fotostrecke ansehen

Lieferando ist bei weitem nicht der einzige Lieferdienst in München: Bei diesen Services können Sie Essen einfach nach Hause liefern lassen.