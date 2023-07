Bus kracht in bremsendes Auto: Fünf Verletzte durch Autounfall in Bayern

Von: Adriano D'Adamo

Ein bremsendes Auto verursachte in der Nähe von Memmingen einen Autounfall mit mehreren Verletzten. Ein Reisebus mit einer Schulklasse krachte in das andere Fahrzeug rein.

Memmingen – Ein Reisebus, der eine Schulklasse auf einer Klassenfahrt begleitete, hat auf der Autobahn 7 in Schwaben einen Unfall verursacht. Bei dem Vorfall wurden fünf Personen verletzt, darunter drei Schüler. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montagmorgen (10. Juli), als der Bus in Richtung Füssen unterwegs war.

Laut Angaben der Polizei wurden fünf Personen beim Autounfall verletzt (Symbolbild). © IMAGO/Zauberberg

Fahrer im Krankenhaus: Jugendliche warteten auf Ersatzbus

In der Nähe von Memmingen bremste ein vorausfahrendes Auto plötzlich ab, woraufhin der Bus mit dem Heck des Wagens kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Die beiden Insassen des Autos, beide 21 Jahre alt, wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Drei Schüler im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt, während der Bus noch bis zur nächsten Ausfahrt fahren konnte. An dieser Stelle wurden die betroffenen Kinder betreut, bis ein Ersatzbus zur Verfügung stand. (adda/dpa)

