Bus missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Hyundai – Beifahrerin (32) und Busfahrer sterben

Von: Katarina Amtmann

Ein Bus und ein Hyundai kollidierten. Die Beifahrerin des Autos starb, der Busfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleuert und erlagen ebenfalls seinen Verletzungen.

Kollnburg - Am Montag, 25. September, ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Staatsstraße 2139 in Kollnburg (Landkreis Regen) ein schwerer Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei mit.

Ein 66-jähriger Fahrer eines Reisebusses, der von Reichsdorf kam, versuchte, die Staatsstraße zu überqueren, um in Richtung Prof.-Hermann-Staudinger-Straße weiterzufahren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 26-jähriger Fahrer eines Hyundai mit seiner Lebensgefährtin auf der Staatsstraße, auf dem Weg von Viechtach nach Kollnburg. „Der Fahrer des Reisebusses überquerte die Staatsstraße, ohne das bevorrechtigte Fahrzeug passieren zu lassen und kollidierte mit dem Hyundai“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Bei dem Unfall wurde die 32-jährige Beifahrerin im Pkw so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Busfahrer selbst wurde ersten Erkenntnissen zufolge aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlag trotz längerer Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte ebenfalls noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Gesamtschaden, der durch den Zusammenstoß entstanden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen, und die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. „Die Feuerwehren Viechtach, Kollnburg und Schlatzendorf übernahmen unter der Leitung mehrerer Führungskräfte die Verkehrslenkung und Bindung der auslaufenden Betriebsstoffe. Neben mehreren Besatzungen des Rettungsdienstes und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz“, heißt es abschließend. (kam)

