Schweres Busunglück auf der B305: Fahrzeug rutscht Böschung runter - mehrere Verletzte

Von: Thomas Eldersch

Bei Inzell auf der B305 ereignete sich am Samstagmorgen ein schwerer Busunfall. © FDL news/Lamminger

Bei einem Busunglück im Landkreis Traunstein wurden am Samstagmorgen zahlreiche Menschen verletzt. Der Reisebus kam von der Straße ab und rutschte einen Abhang hinab.

Inzell - Zu einem schweren Busunglück kam es am Samstagmorgen auf der B305 zwischen Inzell (Landkreis Traunstein) und Weißbach (Landkreis Berchtesgadener Land). Dabei sind nach Angaben der Polizei dutzende Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unglück kam, blieb zunächst unklar. Der Einsatz dauert an.

Schweres Busunglück bei Inzell: Reisebus kommt von Straße ab - zahlreiche Verletzte

Der Reisebus verunglückte laut Polizei gegen 7.30 Uhr. Bislang geht man davon aus, dass keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Die Kollegen von chiemgau24.de sprechen von 40 Menschen*, die zu dem Unfallzeitpunkt im Bus waren. Bei Bild.de heißt es sogar, dass 50 Menschen verletzt wurden und 60 Passagiere an Bord waren. Wie viele Menschen und wie schwer sie verletzt sind, darüber gibt es zunächst kaum gesicherte Informationen. Die Integrierte Leitstelle in Traunstein hat jedenfalls Unterstützung sowohl aus Österreich, als auch aus Rosenheim angefordert. Auch die Luftrettung ist zum Unfallort beordert worden.

Die Unfallstelle sei schon seit Stunden gesperrt, heißt es von einer Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd. Bei dem Unfall gab es keine Tote, so die Sprecherin weiter. Ein Abschleppdienst sei bereits zur Unfallstelle gerufen worden. Die Bergung könnte sich aber als schwierig erweisen, weil der Bus einen Abhang heruntergerutscht ist. *chiemgau24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

