Unfall auf A9: Bus völlig ausgebrannt - wohl viele Tote

News-Blog - Autobahn komplett gesperrt

+ © dpa Auf Höhe Münchberg ist am Montagmorgen ein Reisebus völlig ausgebrannt. Er kollidierte mit einem Lastwagen, der auch sofort in Flammen aufging. © dpa

Schrecklicher Busunfall auf der A9 in Oberfranken: Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen ein Reisebus in Brand geraten - es könnten Menschen zu Tode gekommen sein. Alle Infos im News-Blog.