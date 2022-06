Abzock-Callcenter in Regensburg dicht gemacht: Handwerker-Betrug im großen Stil

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Ein Regensburger Callcenter zockte zahlreiche Kunden mit überteuerten Handwerker-Rechnungen ab. Jetzt stehen die Verantwortlichen vor Gericht.

Regensburg – Im Notfall braucht man Handwerker, die einem schnell und unkompliziert helfen können. Aber immer wieder geraten Menschen an Betrüger, wie Inge Herkenrath aus der Nähe von Koblenz. Ihr Notdienst-Einsatz kostete sie über 2000 Euro. Sie ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen und bei einer Regensburger-Firma gelandet, die im großen Stil Kunden abzockte. Das hatte jetzt Konsequenzen.

Regensburger Callcenter betreibt Handwerker-Betrug in ganz Deutschland

Die 65-jährige Herkenrath erzählte dem BR von ihrem Fall. Sie saß ohne Strom da und brauchte dringend Hilfe. Deshalb suchte sie sich über das Internet einen Elektriker-Notdienst heraus. Sie landete auf einer von zahlreichen Seiten des Regensburger Unternehmens „Der Handwerker Engel“ (DHE). Sie glaubte allerdings bei einem Unternehmen in Koblenz gelandet zu sein. Erstes Indiz, das sie stutzig machen hätte können, war die 0800-Vorwahl.

Das Callcenter von DHE besorgte ihr einen Elektriker. Aber nicht aus Koblenz, sondern aus dem etwa 150 Kilometer entfernten Essen. Die Arbeit wurde erledigt. Frau Herkenrath hatte wieder Strom. Einige Sicherungen mussten ausgetauscht werden. Die Rechnung für den relativ leichten Einsatz hatte es allerdings in sich. Über 2000 Euro sollte sie sofort bezahlen. Die Rentnerin fühlte sich überrumpelt und zahlte.

„Bei uns in der Nachbarschaft wohnt eine Kripobeamtin, die hätte ich anrufen sollen. Aber ich war nur so froh, dass der Strom wieder da war. Irgendwie setzt dann, glaube ich, der logische Verstand irgendwie aus. So war das bei mir auf jeden Fall“, erzählt sie dem BR.

Verbraucherschützer berichtet von zahlreichen Betrugsfällen

Frau Herkenrath ist nicht die einzige abgezockte Kundin. Das weiß Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er beschäftigte sich etwa fünf Jahren mit dem Unternehmen. „Was ich sehe seit Jahren, und ich bin der Firma jetzt vielleicht etwa seit 2017 hinterher: eigentlich eine Spur der Verwüstung, die sie hinter sich zieht. Schlechtleistungen, Übertölpelung, Übervorteilung von Verbrauchern mit ja wirklich schweineteuren Preisen, die abverlangt werden“, sagt er im Interview mit dem BR.

Angeblich sollen Monteure sogar schon Kunden bedroht haben. Er schätzt, dass es wohl sieben bis acht solcher Callcenter mit ihren betrügerischen Maschen in Deutschland geben muss. Sie alle gehen meistens im Internet auf Kundenfang. Über die Firma aus Regensburg sagt er, sie sei ein „sehr großer Fisch“.

Ermittlungen gegen Regensburger Callcenter wurden aufgenommen

Jetzt ist allerdings Schluss mit der Abzocke. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo Regensburg haben Ermittlungen aufgenommen. Der Geschäftsführer der DHE und seine Mitarbeiter sitzen seit einigen Wochen in Untersuchungshaft. Unter anderem geht es um über 200 Fälle von Betrug. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen dabei mutmaßliches Vortäuschen ein lokales Unternehmen zu sein sowie überhöhte Preise zu verlangen vor. „Das Ergebnis war, dass die Preise durchwegs stark überhöht waren, teilweise bis zum fünffachen des angemessenen Preises“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Der BR hat recherchiert, dass in der Firma systematisch manipuliert und betrogen wurde. Mitarbeiter berichteten davon, dass sie behaupten mussten, aus der Nähe zu sein. Auch, dass sie am Telefon nicht über Kosten sprechen durften. „Hauptsache, man hatte den Auftrag in der Tasche.“ Ein anderer Mitarbeiter steckte dem BR, dass die DHE so gut wie in jedem Ort Handwerker-Internetseiten aufgemacht hatte. Am Ende landeten aber alle Anrufer bei dem Callcenter in Regensburg.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Tipps, um sich gegen die Handwerker-Betrugsmasche zu weheren

Aber es gibt sinnvolle Tipps, wie man sich vor solchen Abzockern schützen kann. Wie schon beschrieben, sollten 0800-Nummern einen stutzig machen. Die Regensburger Elektroinnung rät außerdem dazu, sich schon vor einem Notfall einen örtlichen Handwerker zu suchen, den man dann kontaktieren könnte.

Verbraucherschützer Bauer rät außerdem, sollte man bereits bei einem Callcenter gelandet sein, einfach den Auftrag abzubrechen. Und wenn, der Handwerker doch bereits in der Wohnung war, immer eine ordentliche Rechnung mit Rechnungsnummer, Anschrift und Steuernummer verlangen. Diese könnte man später nochmal genauer prüfen. Auf Druck sollte man mit einem Anruf bei der Polizei antworten. „Ich kann auch sagen: alle Fälle, die ich kenne, in denen die Polizei dann vor Ort gekommen ist, sind für die Verbraucher relativ gut ausgegangen“, so Bauer gegenüber dem BR.

Erfolgreich gegen das Regensburger Callcenter geklagt

Frau Herkenrath hat sich gewehrt und Recht bekommen. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte die DHE dazu, ihr das zu viel bezahlte Geld samt Zinsen zu erstatten. Sie rät allen, den es genauso ging wie ihr: „Das darf man sich doch nicht gefallen lassen, so etwas.“ Für den DHE-Geschäftsführer und seine Mitarbeiter könnte es mittlerweile eng werden. Die Staatsanwaltschaft hat vor, noch im Sommer Anklage zu erheben. (tel)