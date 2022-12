Gegen „Zensur der Cancel Culture“: Bayerischer Zahnarzt protestiert im Winnetou-Kostüm

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Protest im Winnetou-Kostüm: Zahnarzt Franz Berger praktiziert seit Wochen verkleidet. © F. Berger

Ein Protest gegen die „Cancel Culture“ und „irgendwelche Weltverbesserer“: In Abensberg gibt es einen Zahnarzt, der im Winnetou-Kostüm praktiziert.

Abensberg – 30 Kilometer entfernt von Regensburg, 30 Kilometer entfernt von Ingolstadt: Genau dort, in Abensberg, praktiziert ein Zahnarzt tagein, tagaus in einem Winnetou-Kostüm. Was wohl seine Patienten denken? Gegenüber Merkur.de berichtet der Doktor über die ersten Reaktionen. Ob er sich keine Sorgen vor strafrechtlichen Konsequenzen machen würde, fragt etwa ein Patient. Franz Xaver Berger beschäftigt sich nicht weiter mit solchen Fragen. Er will Menschen „zum Denken anregen“, sie „wachrütteln“.

Das „woke, political korrekte“ Verhalten „irgendwelcher Weltverbesser“ hat er satt – und so hat vor rund zehn Wochen ein 68-jähriger Zahnarzt aus dem Landkreis Kelheim Kittel gegen Kostüm getauscht.

In einer Praxis in Abensberg: Zahnarzt protestiert gegen die „Cancel Culture“

Von der „Cancel Culture“ und ihren Vertretern hält Franz Xaver Berger nicht viel. Im Gegenteil: Unserer Redaktion sagt der Zahnarzt, dass „wir schon seit Jahren von ihnen gegängelt werden“. Ihre „Zensur“ würde jegliches „Fehlverhalten“ abstrafen – im medialen Diskurs zuletzt am prominentesten, als es um die Winnetou Bücher und Verfilmungen ging. „In vorauseilendem Gehorsam“ hätte ein Verlag eine „Neuauflage des Winnetou Themas vom Markt genommen“.

Zum Kontext: Kurz nach dem Erscheinen des viel kritisierten Films „Der junge Häuptling Winnetou“, hatte der Ravensburger Verlag entschieden, den Verkauf von entsprechenden Winnetou-Büchern und Produkten zu stoppen. Mit der Grundsatz-Debatte, im Zuge dessen sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Wort gemeldet hatte, war für Berger der „Höhepunkt dieser Kampagnen“ erreicht. Er nennt es ein „Zeichen gegen die Cancel Culture“: In seiner Abensberger Arztpraxis empfängt der 68-Jährige seine Patienten fortan im Winnetou-Kostüm.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Nach Winnetou-Debatte: Warum der Ravensburger Verlag den Verkauf der Bücher gestoppt hatte

Im Gespräch mit Merkur.de sagte der indigene Bestseller-Autor David A. Robertson, dass man bei Erzählungen wie der Winnetou-Saga immer wieder Gefahr läuft, sich „indigene Kulturen aneignet“, sie „falsch darstellt oder stereotypisiert“. Es sei ein riskantes Unterfangen: Ihre Darstellung könne Kulturen schnell zum „Ziel von Verspottungen und Romantisierungen“ machen, indem „erlernte Verhaltensweisen und Einstellungen, die auf Missinterpretationen, Stereotypen und Romantisierungen gründen“ weitergetragen werden.

David A. Robertson spricht von einer „falschen Vorstellung“ von indigen Kulturen, die Individualität, „Gemeinschaften und Sprachen entwertet“. Eben jenen Vorwürfen sah sich im Sommer 2022 auch der Ravensberger Verlag ausgesetzt.

Noch vor Kinostart des Filmes „Der junge Häuptling Winnetou“ schreibt etwa die Frankfurter Rundschau: „Der Trailer verspricht Übles, was rassistische Klischees samt geschichtsrevisionistischer Romantisierung von Kolonialisierung und dazugehörigem Völkermord angeht.“ Auf Kritik folgte die Antwort des Ravensburger Verlags via Instagram. Man habe „Gefühle anderer verletzt“ und gab an, dass man „einen Fehler gemacht“ hätte.

Abensberger Arzt im Winnetou-Kostüm – will „auf jeden Fall“ noch weiter protestieren

Der Arzt aus dem niederbayrischen Abensberg hätte die gesamte Winnetou-Debatte „mit absolutem Unverständnis“ verfolgt. Seine Schlussfolgerung: Die „Bevölkerung“ sei „bereits eingeschüchtert“ und Unternehmen würden „aus Angst vor weltfremden Spinnern enorme finanzielle Einbußen“ eingehen. Dass er bis Ende dieses Jahres „auf jeden Fall“ noch weiter im Winnetou-Kostüm praktizieren möchte, steht für ihn übrigen schon seit mehreren Wochen fest.

Ob sein Protest noch über das Jahr hinausgeht – unklar. Die Zeichen stehen jedoch eher auf ein baldiges Ende. Wie der 68-Jährige mittelbayerische.de bestätigte, wolle er die Praxis „in einigen Monaten abgeben“.

Weitere Nachrichten aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer bei uns.