27 geschleuste Flüchtlinge im Landkreis Cham aufgegriffen – Polizei schickt 25 von ihnen zurück nach Tschechien

Von: Elisa Buhrke

An der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei 27 Syrer aufgegriffen. Sie ermittelt gegen den bislang unbekannten Schleuser und gegen die Flüchtlinge wegen unerlaubter Einreise.

Eschlkam - In den frühen Morgenstunden von Montag, 16. Oktober, wurde die beschauliche Gemeinde Eschlkam (Landkreis Cham) zum Schauplatz einer großangelegten Polizeiaktion. Ein anonymer Bürgerhinweis führte zur Entdeckung von 27 syrischen Migranten, die illegal über die tschechische Grenze geschleust wurden.

Bundespolizei greift 27 Syrer im Landkreis Cham auf

Der Hinweisgeber meldete sich gegen 05.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Furth im Wald und berichtete von sechs Personen, die sich verdächtig in der Gegend von Stachesried aufhielten. Dies löste eine sofortige Fahndung aus, an der sich neben der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen auch der Zoll Furth im Wald beteiligte. Im Zuge der Fahndung stießen die Beamten auf insgesamt 27 Migranten im Bereich Eschlkam.

An der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei 27 eingeschleuste Syrer aufgegriffen. (Symbolbild) © IMAGO / MiS

Die aufgegriffenen Personen waren allesamt syrische Staatsangehörige. Sie wurden von einem bislang unbekannten Fahrer eines Kleintransporters über die Grenze gebracht und in Eschlkam ausgesetzt. Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Fahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern aufgenommen.

25 Syrer zurück nach Tschechien geschickt – Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise

Während des Einsatzes leistete das Technische Hilfswerk Unterstützung und errichtete ein Zelt am Bundespolizeirevier Furth im Wald. Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes versorgten die Migranten mit Heißgetränken.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden 25 der Syrer zurück nach Tschechien geschickt. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde vom Jugendamt Cham in Obhut genommen, während ein 28-jähriger Migrant an die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Regensburg weitergeleitet wurde. Gegen die Migranten wird wegen unerlaubter Einreise ermittelt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.