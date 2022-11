Falschfahrer (37) kracht in fast vollbesetztes Auto: 46-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann starb bei einem Unfall mit einem Falschfahrer in der Oberpfalz. © vifogra / Bock

Eine Frau war mit drei Mitfahrern in der Oberpfalz im Auto unterwegs, als ihr ein Falschfahrer entgegenkam. Beim Zusammenstoß kam ein Mann ums Leben.

Cham - Bei Cham hat sich am Samstag, 19. November, ein tödlicher Unfall ereignet. Auslöser war ein Falschfahrer, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Cham: Geisterfahrer kracht in fast vollbesetztes Auto – Mann (46) stirbt

Demnach fuhr eine Frau (42) aus dem Landkreis Cham gegen 20.05 Uhr mit ihrem Auto, in dem sich insgesamt vier Personen befanden, auf der B85 in Richtung Roding. Auf Höhe der Anschlussstelle Cham West kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 37-Jährigen, der ihr auf der Richtungsfahrbahn Roding als Falschfahrer entgegenkam.

Ein Mitfahrer (46) im Auto der Frau wurde bei dem Unfall tödlich verletzt, der Mann aus dem Kreis Neustadt an der Waldnaab starb noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Nach tödlicher Geisterfahrt in der Oberpfalz: Polizei bittet um Hinweise

Die Richtungsfahrbahn Roding der B85 war bis circa 23.30 Uhr gesperrt. „Der Grund der Falschfahrt ist derzeit noch nicht hinlänglich bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche von der Polizeiinspektion Cham geführt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zeugenaufruf nach Falschfahrer-Unfall im Kreis Cham

Die Polizei bittet um Hinweise: „Da es bei der Falschfahrt des Unfallverursachers laut derzeitigem Ermittlungsstand zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer gekommen sein dürfte, werden diese gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und mit der Polizeiinspektion Cham unter der Tel.-Nr.: 09971/85450 in Verbindung zu setzen bzw. persönlich vorzusprechen.“ Um Hinweise, wie es zur Falschfahrt durch den Fahrer des schwarzen Passat gekommen ist, wird ebenfalls gebeten. (kam)

