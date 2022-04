Bayerische Käserei Goldsteig sorgt für Glyphosat-Verwirrung: Bauern fürchten Boykott

Von: Thomas Eldersch

Bauern im Raum Bayerischer Wald wollen nicht mehr zurück zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. © IMAGO/Martin Wagner/Symbolbild

Eine Käserei aus der Oberpfalz will den Einsatz von Glyphosat wieder erlauben und glaubt dabei, ihren Zulieferern etwas Gutes zu tun. Die wehren sich aber.

Cham – Es gilt als Bienen-Killer und potenziell krebserregend: das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. 2017 wurde das umstrittene Mittel noch einmal um weitere fünf Jahre von der EU zugelassen – unter heftigem Protest von Natur- und Umweltschützern. Jedoch gelten bereits seit vergangenem Jahr starke Einschränkungen bei dem Einsatz des Unkrautvernichters. Viele Landwirte setzen Glyphosat deshalb bereits freiwillig nicht mehr ein. Um so verwirrender also der Vorschlag der oberpfälzischen Käserei Goldsteig, eben dieses Mittel wieder zu benutzen.

Käserei Goldsteig setzt auf Glyphosat: Bund Naturschutz reagiert geschockt

Eigentlich wollte die Käserei ihren zuliefernden Landwirten aus dem Bayerischen Wald und Tschechien etwas Gutes tun. Die auch durch den Krieg in der Ukraine und den damit steigenden Rohstoff- und Düngerpreisen gebeutelten Bauern sollten durch die Möglichkeit Glyphosat wieder einsetzen zu dürfen, entlastet werden. Am vergangenen Donnerstag gab der oberpfälzische Konzern aus Cham das Ok, obwohl er den Einsatz des Mittels bereits 2018 untersagte, berichtet der BR. Diese Entscheidung hätte Auswirkungen auf rund 2650 Milchbauern.

Umgehend hagelte es Kritik – vor allem aus den Reihen der Umweltschützer. Bund-Naturschutz-Vorsitzender Richard Mergner sagte dem BR: „Statt die Landwirte, die in den letzten vier Jahren auch ohne Glyphosat zurechtkamen, wieder zu umweltschädlichem Verhalten zu animieren, könnte Goldsteig den Milchauszahlungspreis erhöhen.“ Die Resonanz bei den Landwirten selbst war ebenfalls verhalten.

Glyphosat-Erlaubnis soll zurückgenommen werden

Der BR sprach beispielsweise mit dem Milchbauer Josef Hackl aus Kirchberg im Wald (Landkreis Regen). Er hoffe, dass die Entscheidung zurückgenommen werde und sei sich sicher, dass viele seiner Kollegen dies ähnlich sehen würden. Er fürchte einen Boykott der Kunden. „Dadurch wird das Vertrauen der Verbraucher zerstört“, so seine Meinung. Weiter führt er aus: „Wir brauchen Glyphosat nicht mehr! Aber wir fragen uns, wer überhaupt den Wiedereinsatz von Glyphosat gefordert hat.“

An der Käserei scheint die Kritik an ihrem Vorstoß nicht ungehört vorbeigegangen zu sein. Man wolle nun bis Ende der Woche beraten, ob man die Erlaubnis wieder zurückziehe, heißt es beim BR. Sollte es allerdings bei der Freigabe bleiben, will Hackl eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Dort solle dann über den Einsatz abgestimmt werden. Als Genossenschaft müsse sich Goldsteig dann an die Entscheidung der Mitgliederversammlung halten, so Hackl. Der Landwirt ist sich sicher, dass er viele seiner Kollegen hinter sich hat. (tel)

