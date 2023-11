Chaos auf den Straßen in Bayern: Zahlreiche Glätte-Unfälle am Wochenende – Schneepflug rutscht in Gegenspur

Von: Felix Herz

Mit dem ersten Schnee am zurückliegenden Wochenende wurde es auch glatt auf den Straßen Bayerns. Zahlreiche Unfälle waren die Folge. (Symbolbild) © Fotostand / IMAGO

In Bayern gab es am Wochenende den ersten flächendeckenden Schnee – und der hatte reichlich Glätte zur Folge. Viele Autofahrer unterschätzten diese.

München – In Bayern wurde es am Wochenende richtig winterlich, auf den Straßen hatte dies jedoch vielerorts gefährliche Glätte zur Folge. Viele Autofahrer verunfallten infolge der schwierigen Witterungsverhältnisse, allein in Niederbayern und in der Oberpfalz mussten die Einsatzkräfte laut BR 64 Mal ausrücken.

Zahlreiche Unfälle in der Oberpfalz: Junger Mann von Auto erfasst

Allein zwischen Samstagabend, 25. November, und Sonntagfrüh, 26. November, kam es laut BR in der Oberpfalz zu 27 glättebedingten Unfällen. Insgesamt wurden dabei vier Personen verletzt. Davon ein 32-jähriger Beifahrer, der nach einem Unfall, bei dem das Auto der 23-jährigen Frau aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in die Leitplanke gekracht war, die Unfallstelle absichern wollte. Ihn erfasste dann jedoch ein Auto, das nicht mehr bremsen konnte. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.

37 Unfälle in Niederbayern – zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash

In Niederbayern gab es 37 Einsätze. Bei einem besonders schweren Unfall war ein Auto auf die Gegenfahrbahn gerutscht – zwei Menschen wurden schwer verletzt, die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht.

Oberfranken: Schneepflug rutscht in Gegenspur – hoher Sachschaden

In Oberfranken ereignete sich ein Unfall mit einem Räumungsfahrzeug. Es war laut BR auf abschüssiger Straße unterwegs und geriet ins Rutschen, der Fahrer verlor anschließend die Kontrolle über das Gefährt. Es krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, beide Fahrzeuge kamen erst 50 Meter weiter zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer des Autos nur leicht verletzt, der Schneepflug-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird aber auf 100.000 Euro geschätzt.

Glätte-Unfälle auch in Schwaben, Mittelfranken und Oberbayern – A8 nach München gesperrt

Bei drei Glatteis-Unfällen in Mittelfranken wurden zwei Personen leicht verletzt – der Fahrer eines verunfallten Lkws wurde laut BR zudem festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht worden war. In Schwaben ereignete sich auf der B2 ein Unfall auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt. Dabei wurde eine junge Frau leicht verletzt.

Sogar 60 Unfälle zählte die Polizei in Oberbayern, meist wegen nicht angepasster Geschwindigkeiten bei den glatten Witterungsverhältnissen. Fast immer blieb es aber nur bei Blechschäden, schreibt der BR. Chaotisch wurde es aber auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg gab es aber einen größeren Unfall, ein Lkw war ins Schleudern geraten, gegen eine Leitplanke geprallt und quer auf der Fahrbahn liegengeblieben – dabei liefen hunderte Liter Diesel aus. Die Autobahn musste in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (fhz)

