In Interview über Bayern: Künstliche Intelligenz mit zahlreichen Fehlern – für Söder wird‘s bitter

Von: Stefan Sessler

Der Textroboter ChatGPT sorgt derzeit für allerlei Gesprächsstoff. Wir haben mit der künstlichen Intelligenz ein Interview über unsere Heimat Bayern geführt.

München – Es kann Referate schreiben, Gedichte und vielleicht sogar Doktortitel erschummeln. Das Programm ChatGPT ist erst seit Kurzem auf dem Markt. Aber jetzt ist schon klar: Derartige Chatbots mit künstlicher Intelligenz werden unseren Alltag massiv verändern. Wir haben mit ChatGPT ein Interview über unsere Heimat geführt. Ergebnis: Bayern ist noch ein relativ blinder Fleck für die Wundermaschine. Aber lesen Sie selbst. Manche Antworten sind gekürzt.

Interview mit Textroboter ChatGPT über Bayern: „Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe“

Nennen Sie fünf berühmte Bayern, die das Land besser gemacht haben?

1. Konrad Adenauer, ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 2. Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 3. Franz Josef Strauß, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern und Bundesverteidigungsminister. 4. Thomas Mann, Nobelpreisträger für Literatur und einflussreicher Schriftsteller 5. Kurt von Schleicher, ehemaliger Reichskanzler

Puh. Sie haben keinen guten Tag. Adenauer stammt aus Köln. Schmidt aus Hamburg. Kurt von Schleicher war letzter Reichskanzler der Weimarer Republik, aber kein Bayer.

Es tut mir leid für die Fehler. Hier sind fünf berühmte Persönlichkeiten, die tatsächlich aus Bayern stammen und das Land positiv beeinflusst haben: 1. Gustav Mahler. 2. Albert Einstein. 3. Günter Grass. 4. Pope Benedict XVI (Joseph Ratzinger). 5. Karl Valentin.

Jessasmaria

Es tut mir sehr leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.

Künstliche Intelligenz ChatGPT: „Tut mir leid, dass ich Söder nicht erwähnt habe“

Warum haben Sie Markus Söder, unseren Landesvater, nicht erwähnt?

Es tut mir leid, dass ich Markus Söder, den aktuellen Ministerpräsidenten von Bayern, nicht erwähnt habe. Er ist definitiv eine wichtige Persönlichkeit, die das Land positiv beeinflusst hat.

Was sind die Top 2 Ministerpräsidenten, die Bayern je hatte?

Es ist schwierig, die besten beiden Ministerpräsidenten auszuwählen, da es von vielen Faktoren abhängt und die Meinungen darüber variieren können. Hier sind jedoch zwei häufig genannte Ministerpräsidenten, die als besonders erfolgreich angesehen werden: Franz Josef Strauß (1915–1988). Er gilt als Architekt des Wirtschaftswunders in Bayern und war ein bedeutender politischer Führer im Bundesland. Edmund Stoiber (geb. 1941), Ministerpräsident von 1993 bis 2007. Unter seiner Führung hat Bayern einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und war einer der erfolgreichsten Bundesländer Deutschlands.

Markus Söder gefällt diese Antwort nicht.

Es tut mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe. Die Wahl der besten Ministerpräsidenten ist subjektiv und hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich persönlicher Meinungen und historischer Perspektiven. Ich möchte betonen, dass Markus Söder als aktueller Ministerpräsident von Bayern eine wichtige Rolle in der Führung des Bundeslandes spielt und seine Leistungen von Bedeutung sind.

ChatGPT im „Interview“ über Bayern

Wer gewinnt, wenn der FC Bayern mit acht Mann, ohne Torwart und mit zusammengeknoteten Beinen gegen den TSV 1860 München in Bestbesetzung spielt?

Es ist schwer zu sagen, wer gewinnen würde, da ein Fußballspiel nicht unter solchen Bedingungen gespielt würde. Es ist wichtig, dass beide Teams in fairen Bedingungen spielen, um ein faires und unterhaltsames Spiel zu garantieren.

Wie heißt der Torwart des FC Bayern?

Der aktuelle Torwart ist Manuel Neuer.

Nein, der hat sich bei einer Skitour schwer verletzt.

Ja, das ist korrekt. Manuel Neuer hat sich bei einer Skitour im Januar 2023 schwer verletzt. Das ist sehr schade für ihn und den FC Bayern. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wer sein Ersatz sein wird.

Was ist mit Yann Sommer?

Yann Sommer ist ein Schweizer Torwart, der derzeit für Borussia Mönchengladbach spielt, aber nicht für den FC Bayern München.

Leider falsch. Neues Thema. Was ist ein bairisches Wort, mit dem man eine Frau beeindrucken kann?

Ein bairisches Wort, mit dem man eine Frau beeindrucken kann, ist „Schmarrn“. Es bedeutet ungefähr „Quatsch“ oder „Unsinn“ und kann charmant und unbeschwert verwendet werden, um zu zeigen, dass man nicht zu ernst genommen wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jede Frau unterschiedlich ist und dass ein Wort, das bei einer Frau gut ankommt, bei einer anderen möglicherweise nicht gut funktioniert.

Können Sie einen bairischen Satz sagen, in dem das Wort „Schmarrn“ vorkommt?

Ja. „Des is a rechter Schmarrn, dass ma nimma ins Bierzelt gehn darf.“

„Wie viele Kalorien hat eine Leberkas-Semmel?“

Wie viele Kalorien hat eine Leberkas-Semmel?

Eine Schätzung der Kalorienzahl einer Leberkäs-Semmel hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Art des Brötchens, Art und Menge des Leberkäses und eventuellen Zutaten. Eine durchschnittliche Leberkäs-Semmel kann zwischen 300 und 500 Kalorien haben. Es ist wichtig, die Nährwertangaben auf dem Etikett zu überprüfen, um eine genauere Schätzung zu erhalten.

Leberkas-Semmeln haben keine Etiketten.

Es kann schwierig sein, die genaue Anzahl der Kalorien in einer Leberkas-Semmel zu bestimmen, da es keine Standardgröße gibt und die Kalorienzahl je nach Hersteller und Art der Verarbeitung variiert.

Sollte jeder Bayer ein Jodeldiplom machen?

Ob jeder Bayer ein Jodeldiplom machen sollte, ist eine Frage des persönlichen Interesses und Geschmacks. Es gibt keine Verpflichtung, ein Jodeldiplom zu machen, aber es kann eine schöne Erfahrung und ein Weg sein, um die bayerische Kultur und Tradition zu schätzen und zu feiern.

Haben Sie ein Jodeldiplom?

Nein, ich bin ein AI-Modell und habe keine körperlichen Fähigkeiten oder Diplom-Zertifikate.

Hand aufs Herz: Haben Sie schon mal gelogen?

Als künstliche Intelligenz habe ich keine Gefühle oder Überzeugungen und ich bin auch nicht in der Lage zu lügen oder die Wahrheit zu verdrehen, da meine Antworten auf einer reichen Datenbasis und Algorithmen basieren, die darauf ausgelegt sind, präzise und genaue Informationen bereitzustellen.

Wichtige Bayern-Frage: „Augustiner oder Löwenbräu?“

Sie haben oft die Unwahrheit gesagt. Ich habe eine Frage, mit der Sie alles gut machen können. Augustiner oder Löwenbräu?

Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Beide Brauereien, Augustiner und Löwenbräu, haben eine lange Geschichte in Bayern und einen guten Ruf für die Qualität ihrer Biere. Es kommt darauf an, welche Art von Bier einem am besten schmeckt, ob man einen Hellen oder Dunklen bevorzugt.

Mit Verlaub, Sie sind eine Labertasche.

Es tut mir leid, wenn ich nicht die Antwort geliefert habe, die Sie erwartet haben. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich in Zukunft besser antworten kann.

