„Trauer und Wut“: 23-Jährige stirbt nach Club-Besuch - Besucher und Betreiber äußern sich

Von: Rosi Gantner

Der Tod einer jungen Frau sorgt in Aschau im Chiemgau für Entsetzen. Eine Soko ermittelt – benannt nach dem Club, wo die 23-Jährige zuletzt gesehen worden war.

Aschau – Die Erschütterung nach dem Tod einer jungen Frau ist groß in Aschau. Bürgermeister Simon Frank spricht wahrscheinlich der ganzen Gemeinde aus der Seele, wenn er sagt: „Da zieht es einem regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Was bleibt, ist eine Mischung zwischen Trauer, Wut und Fassungslosigkeit.“ Im Rathaus ist eine Kondolenz-Ecke für die getötete 23-Jährige eingerichtet, in einem Kondolenzbuch können die Aschauer ihre Trauer in Worte fassen.

Aschau: 23-Jährige gegen 2.30 Uhr gesehen - zwölf Stunden später der Leichenfund

Die junge Frau stammt aus einer alteingessenen Familie, war im Dorf mit knapp 6000 Einwohnern bekannt, auch wenn sie zuletzt im Ausland studierte und nur in den Semesterferien heimkam. Sie jobbte in einer Pension – und freute sich wohl wie hunderte andere auf das sogenannte „Saisonal Opening“ des örtlichen Clubs „Eiskeller“. Montag früh gegen 2.30 Uhr wurde das spätere Opfer zuletzt gesehen, als sie den Club verließ. Rund zwölf Stunden später wurde ihre Leiche neun Kilometer entfernt in dem Flüsschen Prien gefunden. Die Spurensuche vor Ort läuft noch. Geplant ist, dass Taucher in der Prien eingesetzt werden. Dazu werden Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei Dachau angefordert.

Das Opfer war in Aschau bestens bekannt - und feierte öfter im ansässigen Club „Eiskeller“. © Uwe Lein/dpa, FKN, Montage: Merkur.de

Junge Frau tot im Fluss gefunden: Sonderkommission der Polizei ermittelt

Unter den Gästen war auch Christina K. (24) aus Rosenheim, die an dem Abend mit zwei Freundinnen den Club besuchte. „Es ist so schlimm, mir ist richtig schlecht geworden, als ich das gelesen habe“, erzählt sie. Gegen 23.30 Uhr hatten sie und ihre Freundinnen den Club erreicht und rund eine halbe Stunde im strömenden Regen auf Einlass gewartet. „Es war sehr voll an dem Abend.“



Stand Mittwochmorgen waren bereits über 30 Hinweise bei der Sonderkommission eingegangen. „Auf den ersten Blick war nichts Hochinteressantes dabei, aber wir überprüfen noch alles im Detail“, erklärt Polizeisprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Große Hoffnung setzt die Kripo auf den Zeugenaufruf, der nun mit einer Bitte um Foto- und Videomaterial aus der Partynacht im „Eiskeller“ erweitert wurde. Über einen QR-Code oder eine Uploadplattform kann sämtliches Bildmaterial aus der Partynacht an die Polizei übermittelt werden. „Wer im Eiskeller war, den bitten wir, uns die Daten zu überlassen“, ergänzt Polizeisprecher Sonntag. „Vielleicht ist etwas dabei, das uns weiterbringt. Je mehr, desto besser.“

Frau stirbt nach Clubbesuch in Aschau - „Eiskeller“-Chef äußert sich

Als weiteren wichtigen Baustein der Ermittlungen nennt der Polizeisprecher die Sichtung des schon sichergestellten Videomaterials – mehrere 100 Gigabyte, wie Stefan Sonntag ausführt. „Sehr aufwendig und zeitintensiv, die Kollegen schauen sich alles hoch konzentriert an.“ Die Chancen, auf diesem Wege Erkenntnisse über den Abend zu gewinnen, könnten gut sein – denn der Club „Eiskeller“ ist mit einer ganzen Reihe Kameras ausgestattet, wie Clubinhaber Markus Wunderlich erklärt. „Wir haben Kameras im Eingangsbereich und an der Theke.“ Sämtliches Material sei an die Polizei übergeben worden. Darüber hinaus habe die Soko bereits das Personal und den Betriebsleiter vernommen.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Dienstag nach Spuren am Fluss Prien. Eine 23-Jährige wurde hier tot aufgefunden. © Rainer Nitzsche/PP Oberbayern Süd (Collage Merkur.de)

Wunderlich selbst war beim Re-Opening nicht vor Ort. Aber er ist erschüttert, spricht von einer „sehr tragischen Geschichte“. Die Verstorbene war ein gern gesehener Gast im Club. „Einige unserer Mitarbeiter kannten sie und ihre Familie, wir sind sehr betroffen.“ Das ist auch der Grund, weshalb der „Eiskeller“ aller Wahrscheinlichkeit nach am kommenden Samstag, 8. Oktober, vorerst nicht öffnen wird.