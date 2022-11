Chiemsee-Rastparkplatz an der A8 völlig zugemüllt - Pendler entsorgen Hausmüll - Autobahnmeisterei ist ratlos

Am Autobahnparkplatz „Chiemseeblick“ landet der Müll oftmals neben den Mülltonnen. © Screenshot BR

Am eigentlich idyllischen Autobahnparkplatz „Chiemseeblick“ an der A8 stapelt sich der Müll. Die Autobahnmeisterei kommt nicht hinterher und kann wenig dagegen tun.

Chiemsee - Wer auf der Autobahn A8 unterwegs ist, kommt in den Genuss, fast direkt am Südufer des Chiemsees vorbeizufahren. Für viele Leute ist dies die optimale Gelegenheit für eine Pause. Der Rastplatz „Chiemseeblick“ bietet den Autofahrern die Möglichkeit, die Beine auszuschütteln und das Panorama am größten See Bayerns zu genießen. Aber: Wo viele Menschen sind, gibt es auch viel Müll. Zu viel Müll. Die Autobahnmeisterei Südbayern ist dagegen nahezu machtlos, wie Merkur.de erfuhr.

Chiemsee: Am Parkplatz „Chiemseeblick“ stapelt sich der Müll - sogar Hausmüll wird dort entsorgt

Zwar gibt es mehr als genügend Mülltonnen und sogar ein Nachtklo, dennoch sammelt sich an dem Rastparkplatz der Müll dort an, wo er nicht hingehört. Ein Mann berichtet in einem BR-Beitrag sogar davon, dass manche Pendler ihren Hausmüll am „Chiemseeblick“ entsorgen. Dadurch wären die Mülltonnen im Handumdrehen voll. Durch den Wind kann es dann passieren, dass Müll im See landet. Andere werfen ihren Abfall gleich dreist ins Wasser.

Ein anderer Mann gibt der Autobahnmeisterei die Schuld für die Sauerei am südlichen Chiemseeufer. Die seien zu sparsam oder hätten zu wenig Personal, um den Rastparkplatz sauber zu machen.

Müll kann für die Fische gefährlich werden - Autobahnmeisterei kommt mit dem Reinigen nicht hinterher

Für die Tiere am und im Wasser sind die Müllansammlungen freilich eine Gefahr. Philipp Böss, ein Chiemsee-Fischer, berichtet in dem BR-Beitrag: „Wir haben schonmal eine Forelle gefangen, die mehrere Kippen im Magen gehabt hat. Wir haben auch schonmal einen kleinen Hecht gefangen, der in eine Plastikröhre rein geschwommen und nicht mehr rausgekommen ist. Wir haben es gar nicht glauben können.“

Dreimal die Woche in der Woche sammelt die Autobahnmeisterei Südbayern den Müll am „Chiemseeblick“ ein, und trotzdem würden sie nicht hinterherkommen. „Wir haben da wirklich ein Problem, wie die Menschen sich aufführen, ob‘s bei denen zu Hause auch so ausschaut“, sagte Josef Seebacher von der Pressestelle der Autobahnmeisterei Südbayern im BR-Video.

Chiemsee: Videoüberwachung rechtlich nicht möglich - Aufpasser vor Ort zu teuer

Eine Videoüberwachung sei keine Option. „Gegen eine Kameraüberwachung spricht der Datenschutz. Eine Überwachung von Parkplätzen mit Kameras, die auch Personen und Kennzeichen erfassen, ist für die Autobahn rechtlich nicht zulässig“, teilte Seebacher Merkur.de mit. „Ein Aufpasser vor Ort wäre zwar rechtlich zulässig, kommt aber aufgrund der enormen Kosten für eine 24/7-Anwesenheit auf unseren 85 Parkplätzen in Südbayern nicht infrage“, so Seebacher weiter.

Und selbst wenn, „hat die Autobahn keine weiterreichenden Kontrollrechte. Das Feststellen von Personalien etc. ist nur der Polizei gestattet“. Wie kann den Menschen also beigebracht werden, ihren Müll vernünftig zu entsorgen? „Vielleicht haben Sie hier eine Idee. Hier sind eher Eltern, Schule und Medien gefragt. Das sind Wertefragen, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Autobahn liegen“, appellierte Seebacher. Geht es mit der Müllverschmutzung am „Chiemseeblick“ so weiter, dürfte von der schönen Aussicht bald nicht mehr viel übrig bleiben. (jg)