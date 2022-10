23-Jährige nach Besuch getötet: Club reagiert mit „großem Entsetzen“ – Fahndung läuft auf Hochtouren

Von: Tanja Kipke, Katarina Amtmann

Nach einem Clubbesuch in Aschau wurde eine junge Frau tot im Fluss Prien entdeckt. Die Polizei sucht mit einem Foto der Verstorbenen nach Zeugen.

Update vom 6. Oktober, 12.25 Uhr: Taucher haben am Donnerstag begonnen, den Fluss abzusuchen. Die Polizei überprüft zahlreiche Hinweise. Alle News zum Fall lesen Sie in unserem neuen Ticker.



Update vom 6. Oktober, 6.15 Uhr: „Mit großem Entsetzen haben wir die Ereignisse der vergangenen Tage wahrgenommen“, ist in einem Statement auf Instagram zu lesen. Abgesetzt hat es der „Eiskeller“ - der Club, in dem die getötete 23-Jährige in den letzten Stunden ihres Lebens gefeiert hatte.

23-Jährige nach Besuch in Aschau getötet: Club will „zur lückenlosen Aufklärung beitragen“

„Aktuell stehen wir im engen Austausch mit der Polizei und den zuständigen Ermittlungsbehörden, um bestmöglich zur schnellen und lückenlosen Aufklärung der Tat beitragen zu können“, heißt es weiter. Aus diesen Gründen bleibt der „Eiskeller“ am herannahenden Wochenende auch geschlossen. Unterdessen fahnden die Ermittler weiter mit Hochdruck nach dem Mörder der 23-Jährigen.

Update vom 5. Oktober, 16.54 Uhr: Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, nachdem am Montag eine tote Frau in der Prien gefunden wurde. „Geplant ist nun, dass auch Taucher zum Einsatz kommen“, erklärt Polizeisprecher Stephan Sonntag gegenüber Rosenheim 24. „Denn den Einsatzkräften war es am Dienstag nicht möglich, im Wasser zu suchen, sondern nur im Uferbereich und Sicht aufs Wasser zu haben. Aber wenn wir Taucher bekommen, können wir auch die Prien selbst absuchen.“

Das sei Standard. „Wir wollen natürlich Gegenstände finden, die von Relevanz sind. Wie in unserem Zeugenaufruf erwähnt, fehlen uns noch gewisse Kleidungsstücke. Daneben suchen wir, unter anderem, nach Spuren, die uns dann Aufschluss geben können, wo die Frau ins Wasser gelangt ist.“ Am Wochenende habe es viel geregnet, der Wasserpegel sei demnach ein ganz anderer gewesen als am Dienstag. „Wir müssen also die Umstände beachten, die zwischen Sonntag und Montag herrschten.“

Update vom 5. Oktober, 12.21 Uhr: Seit Montag ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft im Fall eines Tötungsdeliktes an einer jungen Frau (23). Nachdem bereits ein Hinweistelefon bei der Sonderkommission „Club“ eingerichtet wurde, wurde jetzt auch ein Medien-Upload-Portal freigeschaltet. „Hier können der Polizei Fotos oder Videos zur Verfügung gestellt und die Ermittlungen dadurch unterstützt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwochmittag.

Die Soko bittet zur Klärung des Gewaltverbrechens die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere Fotos oder Videos, welche im Musikclub „Eiskeller“ im Laufe des Sonntagabends (2. Oktober) oder frühen Montagmorgens (3. Oktober) gemacht wurden, sind von Interesse. Hierzu hat die Polizei in ihrem Internetangebot ab sofort ein eigenes Medien-Upload-Portal unter nachfolgendem Link freigeschaltet. Alternativ kann das Portal auch durch Abscannen des QR-Codes erreicht werden.

Update vom 5. Oktober, 11.04 Uhr: Zur Aufklärung des gewaltsamen Todes einer Frau in Oberbayern sucht die Polizei nach Foto- und Videoaufnahmen aus einem Musikclub. Gefragt sei Material, das von Sonntagabend an im „Eiskeller“ in Aschau im Chiemgau oder im Umfeld der Disko gemacht worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wer Bilder oder Filme habe, könne diese demnächst der Polizei über einen Link im Internet zur Verfügung stellen.

Etwa 40 Ermittlerinnen und Ermittler versuchen, das Tötungsdelikt zu klären. „Es gibt noch sehr viele Leute, die wir vernehmen müssen“, so der Polizeisprecher. Darunter seien Clubmitarbeiter und Hunderte Gäste, die von Sonntagabend an in der Disko waren. Das Opfer, eine 23-Jährige aus Aschau, hatte an dem Abend im „Eiskeller“ gefeiert. Stunden später hatte ein Passant die Leiche der jungen Frau aus dem oberbayerischen Landkreis Rosenheim tot im Fluss Prien entdeckt - etwa zehn Kilometer vom Club entfernt.

„Die Obduktion ist am Montag erfolgt, aber die Untersuchungsergebnisse liegen uns noch nicht alle vor“, sagte der Sprecher weiter. Die Todesursache wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen, aber fest stehe, dass die 23-Jährige gewaltsam starb. Ob auch ein Sexualdelikt vorliege, müsse noch ermittelt werden. „Wir schließen das nicht aus.“

Update vom 5. Oktober, 10.15 Uhr: Am Montag hatte ein Passant eine tote Frau an einer eher abgelegenen Stelle in der Prien entdeckt. Seitdem ermittelt die Polizei, denn die 23-Jährige kam gewaltsam ums Leben. Auf den Straßen und am Parkplatz am Schloss Hohenaschau waren deshalb viele Einsatzfahrzeuge zu sehen. „Zuerst dachte ich noch: Na was ist denn da los? Vielleicht eine Promi-Hochzeit auf dem Schloss?“, berichtet ein Anwohner gegenüber Rosenheim24 (Plus-Inhalt). „Aber dann fingen sie an mit ihren Stecken zu suchen. Da wurde dann rasch klar, dass da was Schlimmes passiert sein musste.“

„Da zieht es einem regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Was bleibt, ist eine Mischung zwischen Trauer, Wut und Fassungslosigkeit“, erklärte Aschaus Bürgermeister Simon Frank gegenüber dem OVB.

Junge Frau nach Disko-Besuch tot aus Prien geborgen: Polizei nennt neue Details und bittet um Hilfe

Update vom 4. Oktober, 16.33 Uhr: Die Polizei Oberbayern hat neue Details im Fall der toten Frau im Landkreis Rosenheim bekannt gegeben. Am Montagnachmittag habe ein Zeuge die tote Frau in der Prien entdeckt (siehe Erstmeldung). Noch am selben Tag fand eine Obduktion der Leiche statt. Die Tote wurde dabei zweifelsfrei als eine 23 Jahre alte Frau aus Aschau im Chiemgau identifiziert, teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

23-Jährige wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mit einem Foto der getöteten 23-Jährigen nach Zeugen. © PP Oberbayern Süd

„Die Rechtsmediziner stellten bei ihren Untersuchungen außerdem eindeutige Spuren fest, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen und somit ein Tötungsdelikt belegen.“ Mehr können die Beamten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Was jedoch klar ist, die junge Frau besuchte am Sonntagabend den Club „Eiskeller“ in ihrem Wohnort in Aschau im Chiemgau. Gegen 2.30 Uhr verließ sie die Diskothek. „Wo sich die junge Frau danach aufhielt und wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.“ Die Polizei bittet um Zeugen und veröffentlicht dafür ein Foto der Verstorbenen.

Wer hat die Getötete (siehe Foto) im Musikclub „Eiskeller“ gesehen oder hatte dort Kontakt mit ihr?



Befand sich die 23-Jährige in Begleitung oder hatte sie dort mit jemandem Kontakt? Wer hat die junge Frau beim oder nach dem Verlassen des Musikclubs „Eiskeller“ oder im Laufe des Montags gesehen?

Wer hat insbesondere in den frühen Morgenstunden des Montags Wahrnehmungen in der Gemeinde Aschau im Chiemgau oder im Umfeld gemacht?

Wer kann zu folgenden Gegenständen der Getöteten Angaben machen: schwarze Umhängetasche (siehe Foto), schwarze Damenlederjacke?

Eine Sonderkommission „Club“ wurde gegründet. Die Ermittler der Soko bitten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hierzu ist ab sofort ein spezielles Hinweistelefon unter der Rufnummer 0800-5565101 erreichbar.

Erstmeldung vom 4. Oktober, 14.20 Uhr: Prien – Der Fund einer Frauenleiche beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei in Rosenheim. Eine junge Frau ist tot aus einem Fluss am Chiemsee geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die tote Frau am Montagnachmittag in dem kleinen Fluss Prien im Landkreis Rosenheim gefunden. Ein Zeuge habe die Leiche im Wasser treiben gesehen.

Tote Frau bei Rosenheim: Polizei hält Gewaltverbrechen für möglich

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und werde von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Momentan läuft ein Großeinsatz der Beamten, um Spuren zu sichern. Die Spurensuche wird sich wohl über eine größere Strecke flussaufwärts bis nach Aschau im Chiemgau erstrecken.

Nach Bild-Informationen handelt es sich bei der Frau um eine Anfang 20-Jährige, sie soll aus einer kleinen Gemeinde aus dem Landkreis Rosenheim kommen. Aktuell gehe die Polizei von einem Fremdverschulden aus, ein Gewaltverbrecher sei möglich. Die Polizei wollte am Nachmittag nähere Informationen zu dem Großeinsatz zwischen Prien am Chiemsee und Aschau bekannt geben.

Nach vor Ort Informationen von ovb-online.de hatte ein Passant die Leiche am Montag zufällig an einer abgelegenen Stelle des Flusses entdeckt. Sie hatte sich den Angaben zufolge unter einem Wurzelstock verfangen, die Bergung sei laut Feuerwehr-Sprecher eine Herausforderung gewesen. Informationen des Portals zufolge soll es sich bei der toten Frau um eine 23-Jährige handeln. (tkip)

