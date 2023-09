Christus geköpft – „Eine Sauerei“ - Wanderer finden Jesushaupt im Höllental wieder

Von: Alexander Kraus, Katharina Bromberger

Unbekannter reißt Jesus-Figur auf einem Wegkreuz den Kopf ab © Privat

Blasphemischer Vandalismus: Unbekannter reißt Jesus-Figur auf einem Wegkreuz den Kopf ab. Wanderer finden seinen Haupt im Höllental wieder.

Grainau – Die gute Nachricht vorweg: Der gestohlene Jesuskopf am Baschner-Kreuz an der Viehweide Richtung Kreuzeck ist wieder aufgetaucht. Wanderer haben das Haupt am Mittwochabend im Tal der Höllentalklamm gefunden und abgegeben. Johann Ostler ist erleichtert. Er hat die Christusfigur vor 22 Jahren am Wegkreuz angebracht. „Ich bin so froh, ich hätte nicht gedacht, dass wir den Kopf wiederfinden“, sagt der Grainauer.

Sein Sohn war mit dem Mountainbike unterwegs, da hat er es entdeckt: „Dem Christus fehlt der Kopf“, schrieb er sofort an Ostler (Schuster), dazu schickte er ein Foto. Vom Marterl am Jägersteig über Hammersbach, mit einem geköpften Jesus am Kreuz. „Eine riesengroße Sauerei“, schimpft der 68-Jährige. „Wer macht so was?“ Bestimmt wollte der Unbekannte den geschnitzten Christus stehlen. Anders kann sich der Grainauer den Vandalismus nicht erklären.

Jesuskopf ist im Haus Hammersbach abgegeben worden

Entdeckt wurde der Kopf von Wanderern, die ihn im Haus Hammersbach abgaben. Der Fundort befindet sich am Beginn des Jägersteigs auf dem Weg zum Kreuzeck. „Ungefähr einen Kilometer von da entfernt, wo das Wegkreuz steht“, schätzt Ostler, der überrascht war, dass das Jesushaupt so schnell wieder aufgetaucht ist. „Ich hätte ganz woanders damit gerechnet.“ Für die unbekannten Täter hat er nur Groll übrig. „Solche gehören gestraft, denen sollen die Finger wegfaulen“, zürnt der Grainauer.

So schnell wie möglich wird Ostler die Jesusfigur zum Restaurieren bringen. „Die hat einen historischen Wert. Der Christus ist fast 120 Jahre alt“, betont er. Neben dem Kopf ist der Körper beschädigt, die Beine sind doppelt gebrochen. Bildhauer Martin Ostler wird sich der geschundenen Antiquität annehmen, die kaputten Stellen leimen, den Jesus neu bemalen. „Er hat mir gesagt, dass er ihn wieder auf Vordermann bringt“, vertraut Ostler dem Restaurator. „Vielleicht hält er wieder 20 Jahre“, hofft er.

In den 1950er Jahren ist das Baschner-Kreuz aufgestellt worden

Das Baschner-Kreuz ist in den 1950er Jahren angefertigt und aufgestellt worden. © Privat

In den 1950er Jahren hat Johann Ritz, damals Zimmerer im Ort, das Baschner-Kreuz an der Weide Richtung Kreuzeck aufgestellt. Doch niemand kümmerte sich um das Marterl mit der Mariengrotte im Betonsockel. Es verfiel. Bis sich ein Bekannter an Ostler wandte, ob man das Kruzifix nicht herrichten kann. Eine schöne Idee, fand der 68-Jährige. Er kümmerte sich darum, ließ den Christus restaurieren, ihn neu fassen, reparierte das Holzkreuz. Schließlich verband ihn damit auch eine persönliche Geschichte: Ritz war der Großvater seiner Frau. 2001 brachte der Grainauer das Feldkreuz zurück, es „erstrahlt in neuem Glanz“, titelte die Heimatzeitung damals. Den Christus hält Ostler für wertvoll. „Er ist wunderschön und eine Rarität.“ Extra hat er ihn damals fest mit dem Holz verleimt. Der Körper hielt dem Angriff des Unbekannten auch stand. Der Kopf jedoch nicht.

Derartiger Fall seit Jahren nicht mehr passiert

Ostler kann sich noch immer nicht beruhigen. „Es ist ein Saustall, was da passiert ist.“ Er weiß von einem weiteren Fall: Auf dem Weg zur Höllentalklamm klaute vor einigen Jahren jemand einen Christus von einem Feldkreuz – auch das hatte Ritz aufgestellt. Doch es kann sein, dass der jetzige Fall ein Nachspiel hat. „Die Polizei wird im Falle der Kenntnisnahme einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung ein Ermittlungsverfahren einleiten“, sagt Paul Klette.

Im Sinne des Gesetzes handle es sich bei Wegkreuzen um Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgemeinschaft, betont der Sprecher der PI Garmisch-Partenkirchen. Jedoch kommen solche Straftaten wohl nicht oft vor. „Ein derartiger oder vergleichbarer Fall ist im Laufe dieses Jahres im Dienstbereich der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen nicht aktenkundig geworden und ist grundsätzlich als äußerst selten anzusehen“, berichtet Klette.

Restaurationskosten sollen durch Sammelaktion getragen werden

Hilfe verspricht Josef Konitzer. Zum einen will der Pfarrer vom Pfarrverband Garmisch, Burgrain und Grainau die Segnung des restaurierten Kreuzes vornehmen. Darüber hinaus plant er eine Sammlung für Ostler, damit dieser nicht allein die Kosten für die Wiederherstellung der Jesusfigur tragen muss. Konitzer ist Ostler sehr dankbar. „Wir sollten an der Zerstörung und an diesem Unsinn nicht verzweifeln“, rät der Pfarrer, vielmehr stellt er die Hingabe und die Sehnsucht in den Vordergrund, den Corpus wieder herzustellen.

