Stand-Vergabe nur nach strengen „Bratwurstrichtlinen“: Coburg sucht neuen Bratwurst-Brater

Von: Theresa Kuchler

Die Coburger Bratwurst wird seit 250 Jahren nach dem selben Rezept hergestellt. Auch ihre Länge ist genau festgelegt: 31 Zentimeter. © imago

Die Coburger Bratwurst ist begehrt. Jetzt vergibt die Stadt einen Stand für Bratwurst-Brater am Marktplatz. Verkaufen darf die Wurst aber nur, wer sich an die strengen „Bratwurstrichtlinien“ hält.

Coburg - Sie ist ein Stück oberfränkische Heimatgeschichte: Die Coburger Bratwurst. Bis heute wird sie nach einem 250 Jahre alten Rezept hergestellt, traditionell im Naturdarm gepresst und auf exakt 31 Zentimeter Länge gebracht. An acht Ständen darf die begehrte Wurst am Marktplatz verkauft werden. Für eine Bude sucht die Stadt jetzt nach einem neuen Betreiber. Um zu überzeugen, müssen sich die Bewerber an die strengen „Bratwurstrichtlinien“ der Stadt halten.

Das Regelwerk, nach dem das Coburger Ordnungsamt die Stände am Marktplatz vergibt, hat es in der Tat in sich: Zum einen ist genau festgeschrieben, wie der Bratwurst-Stand aussehen darf. So bestimmt die Richtlinie, dass „die äußere Gestaltung des Bratwurststandes bezüglich Dachform, Fenster, Material und Farbe dem historischen Marktplatz Rechnung tragen“ soll. Viel Kreativität wird den Stand-Betreibern bei der Aufmachung ihrer Bude also nicht gewährt. Vorgeschrieben ist außerdem ein festes Dach, mit Überstand zur Verkaufsseite hin. Auch ein Fettfilter, der alle Vorgaben der Stadt erfüllt, ist Pflicht, genauso die Vorgabe, dass nur „nicht-selbstständig fahrende Anhänger“ aufgestellt werden dürfen.

Coburger Bratwurst: Stadt sucht neuen Standbetreiber - Bewerber müssen strenge Regeln einhalten

Eine ganz schöne Liste also. Aber auch von der Person, die hinter dem Bratwurst-Grill stehen will, hat die Stadt Coburg ein genaues Bild: Am besten soll der Bewerber - der der Behörde freilich ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss - schon viel Erfahrung im Verkauf von Bratwürsten mitbringen. In der Richtlinie heißt es konkret: „Zehn Punkte erhält, wer das Bratwurstbraten als Familientradition nachweisen kann und belegen kann, dass er in erheblichem Umfang Bratwürste gebraten hat.“ Eine eigene Metzgerei darf der Bewerber aber nicht führen.

Die „Bratwurstrichtlinie“ mag manchem übertrieben erscheinen. Für Bratwurst-Braterin Claudia Hartan sind die strikten Vorgaben angemessen. Im Gespräch mit inFranken.de sagte die Coburgerin, die schon seit 1999 auf dem Marktplatz Bratwürste verkauft: „Das sind Auflagen, nach denen wir uns schon seit Jahrzehnten richten.“ Keiner wolle einen „Wald- und Wiesenstand mit Blechdach“. Schon allein aus Hygienegründen: „Mir wird Höllenangst, wenn ich mir manchmal solche Holzbuden anschaue, in denen Hygiene kein Thema ist. Aber das sehen die Leute nicht, die sehen nur billige Bratwurst“, sagte Hartan.

Standbetreiberin rechtfertigt strenge Vergaberegeln: „Wollen keinen Wald- und Wiesenstand“

Wie Hartan erklärt, sehe die „Bratwurstrichtline“ vor, dass die Coburger Bratwurst an acht Ständen verkauft wird. Derzeit sind es sieben, darum werde jetzt nach einem weiteren Brater gesucht. Nach Meinung Hartans werden sich die Bewerbungen allerdings in Grenzen halten. Rund um die Uhr am Stand stehen, um die Würste in Handarbeit zu produzieren und zuzubereiten: „Die Arbeit will niemand machen.“ (kuc)