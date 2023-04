„Wenigstens 1 Stück habt ihr mich mitgenommen!“: Comedian nach Bahnunfall verletzt – und empört

Comedian Shahak Shapira versuchte in einen Zug in Prien am Chiemsee einzusteigen. Die Türen ließen sich jedoch nicht öffnen, der Zug fuhr los.

Prien – Comedian Shahak Shapira versuchte in einen Zug in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) einzusteigen. Die Türen ließen sich jedoch nicht öffnen, der Zug fuhr los. Der 35-Jährige stürzte deshalb und verletzte sich. Den Unfall samt Fotos seiner Verletzungen sowie seines zerstörten Smartphones postete er auf Twitter. „Wenigstens 1 Stück habt ihr mich mitgenommen!“, schreibt er dazu. Einige Twitter-Nutzer können seinen Ärger gegen die Deutsche Bahn nicht nachvollziehen.

Comedian beklagt Unfall durch losfahrenden Zug: „Finger kaputt. Hose kaputt. Knie kaputt“

Auf Twitter erklärt der Comedian, er sei auf dem Weg zu einer Show in Wien gewesen. In Prien wollte er in einen Zug steigen und habe versucht mehrere Türen zu öffnen, allerdings erfolglos. Er habe das dem Schaffner signalisiert, dieser sei jedoch einfach eingestiegen. „Ich versuchte, die Tür weiter aufzukriegen. Zug fährt los. Ich rutsche auf dem nassen Boden aus“, so Shapira. Dabei habe er sich an den Fingern und am Bein verletzt. Die Fotos zeigen die blutenden Stellen. Auch sein iPhone samt Kamera ist bei dem Sturz offenbar zerstört worden. Der Comedian ist sauer.

Die Reaktionen auf Twitter fallen unterschiedlich aus. Einige Nutzer verstehen seine Empörung gegenüber der Bahn nicht. „Okay, ausrutschen, während man versucht, die Tür des losfahrenden Zuges zu öffnen. Ich bin ja echt der Letzte, der die Bahn verteidigen würde, aber ...“ und „kann es sein, dass du einfach zu spät warst?“ ist unter dem Tweet zu lesen. Shapira verteidigt sich daraufhin vehement. „Ich bin nicht zu spät gekommen oder so, ich war da 10 min bevor der Zug eingefahren ist und konnte einfach nicht einsteigen.“ Er wirkt durch die negativen Reaktionen verärgert. „Warum sind hier auf Twitter so viele Cucks, die sich schützend vor die Bahn werfen, geben die euch Bonuspunkte für jeden Tweet?“, will er wissen.

Deutsche Bahn reagiert auf Tweet von Comedian

Letztendlich reagiert auch die Deutsche Bahn via Twitter auf den Unfall. Unter den Beitrag des Comedians schreibt sie: „Hallo, bitte wende dich zur Klärung des Anliegens mit dem gesamten Sachverhalt, deinen persönlichen Angaben und Fotos des entstandenen Schadens an kundendialog@bahn.de.“ Zufriedenstellend ist das für Shapira nicht, er antwortet: „Wie wär’s, wenn ihr mal auf mich zukommt anstatt so vorgefertigte Antworten zu copy+pasten?“

Immerhin eine Sache verlief nach dem Unfall positiv: „Einzige anständige Frau ist die Mitarbeiterin in Prien am Chiemsee, die mir Erste Hilfe Kasten gab und mein Blut wegwischen musste.“ Wie sein Streit mit der Bahn weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

