Corona-Abwassermonitoring: Werte in Bayern steigen – Darum bleiben Experten unbesorgt

Von: Katarina Amtmann

Eine Mitarbeiterin arbeitet an einer Sicherheitswerkbank in einem Labor im Institut für Hygiene und Gesundheit, dabei mischt sie isolierte RNA aus Abwasserproben mit PCR-Reagentien für die spezifische Detektion von SARS-CoV-2. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Corona lässt sich im Abwasser nachweisen. Obwohl die Werte in Bayern, die nun für jeden einsehbar sind, teils deutlich steigen, bleiben Experten gelassen.

München – Abwasser ist auch in Sachen Corona ein aufschlussreicher Datenlieferant. Bisher waren die Ergebnisse jedoch nur für Experten zugänglich. Jetzt werden sie veröffentlicht, auch wenn die Pandemie offiziell vorbei scheint. Viele Werte steigen aktuell – Unruhe löst das aber nicht aus.

Abwassermonitoring zur Überwachung der Corona-Pandemie in Bayern – für jeden einsehbar

Das bayerische Abwassermonitoring zur Überwachung der Corona-Pandemie ist ab sofort frei im Internet einsehbar. Auf der Internetseite können im Rahmen des Verbundprojekts Bay-VOC die Ergebnisse von aktuell 20 bayerischen Standorten online eingesehen werden. „Für unser Abwassermonitoring nutzen wir mittlerweile Abwasserdaten aus allen Regierungsbezirken Bayerns. Damit stehen wir im Bundesvergleich mit an der Spitze“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag, 10. Februar, in München. Obwohl die Werte derzeit vielerorts steigen, sind die Fachleute unbesorgt.

Holetschek erklärt virologische Überwachung – „Hilft uns nicht nur, neue Corona-Wellen zu erkennen“

Die virologische Überwachung des Infektionsgeschehens basiere auf drei Säulen, wie Holetschek erklärte. Dazu zählten neben dem Abwassermonitoring und der Erfassung von Atemwegserkrankungen in Arztpraxen auch die Sars-CoV-2-Infektionsdaten des Verbundprojekts Bay-VOC. Insgesamt seien dafür mehr als zwölf Millionen Euro investiert worden. „Das hilft uns nicht nur, neue Corona-Infektionswellen frühzeitig zu erkennen, sondern auch im Umgang mit anderen Viren.“ Das Abwassermonitoring ergänzt die etablierten Kennzahlen des Pandemiemonitorings und liefert damit zusätzliche Erkenntnisse zur Entwicklung des Infektionsgeschehens.

„Grundsätzlich lassen sich von infizierten Menschen ausgeschiedene Genfragmente von Sars-CoV-2 im Abwasser molekularbiologisch nachweisen und bis zu einem gewissen Grad in ihrer Menge bestimmen“, erklärte Caroline Herr, Mitglied der Amtsleitung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Die Beprobung einzelner Standorte über einen längeren Zeitraum kann damit Hinweise auf Entwicklungen des dortigen Infektionsgeschehens und Informationen über das Vorkommen bestimmter Virusvarianten liefern.

Corona-Abwassermonitoring nun im Internet – Viele Werte steigen

Das Online-Dashboard ermöglicht per Klick auf einen der Standorte in der Karte den jeweiligen Trend der Sars-CoV-2-Viruslast im Abwasser und für einige Standorte auch das Verhältnis der im Abwasser zirkulierenden Sars-CoV-2-Virusvarianten. Aktuell werden die Laborergebnisse aus Altötting, Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Piding, Teisendorf, Freilassing, Ebersberg, München, Grafing, Passau, Straubing, Weiden, Bayreuth, Hof, Erlangen, Nürnberg, Schweinfurt, Augsburg, Stadtbergen und Königsbrunn visuell dargestellt. Die Beprobung der Standorte erfolgt zweimal in der Woche, die Abwassermonitoring-Karte wird einmal wöchentlich aktualisiert.

Die Karte weist aktuell für mehr als die Hälfte der Standorte steigende Werte aus, teilweise nur leicht, zum Teil aber auch deutlich. „Derzeit beobachten wir ein langsam ansteigendes Sars-CoV-2-Infektionsgeschehen auf einem aktuell vergleichsweise niedrigen Niveau“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dazu.

Diese Entwicklung komme auch wegen der aktuell niedrigen Temperaturen nicht überraschend. Mehr Aufenthalte in geschlossenen Räumen begünstigten Atemwegsinfektionen mit den aktuell zirkulierenden Erregern, auch mit dem Coronavirus. „Dieses Virus trifft diesen Winter allerdings auf eine breite Bevölkerungsimmunität.“ Vor diesem Hintergrund und wegen der geringeren Krankheitsschwere durch die aktuell zirkulierende Omikron-Variante habe das Robert Koch-Institut die Risikobewertung kürzlich von „hoch“ auf „moderat“ herabgestuft. Dennoch beobachte man die Lage natürlich weiterhin sehr genau.

Wie Forscher Krankheiten im Abwasser ablesen

Abwassermonitoring jetzt öffentlich einsehbar – Interaktive Karte für Bayern

Warum ist das Abwassermonitoring jetzt erst öffentlich einsehbar? Dazu sagte die Sprecherin, das aus wissenschaftlichen Pilotprojekten entstandene Verfahren habe erst etabliert werden müssen, „insbesondere das Probenahme- und Laborverfahren und die Parameter für eine standardisierte Datenerfassung für die unterschiedlichen Standorte. Dies ist jetzt so weit fortgeschritten, dass detaillierte Auswertungen und aussagekräftige Daten für die aufgeführten Standorte allgemeinverständlich grafisch dargestellt werden können.“

Die interaktive Karte des Abwassermonitorings wird sukzessive um Daten weiterer Standorte erweitert. „Unser Ziel ist es, bis Mitte des Jahres 2023 das Netz der Probenentnahmestellen in Bayern noch enger zu knüpfen und weitere Daten online zur Verfügung zu stellen, so dass ein repräsentativer Überblick möglich ist“, sagte Holetschek.

Die Online-Darstellung des Abwassermonitorings wurde von Bay-VOC initiiert, dem bayerischen Netzwerk zur Beobachtung und Erfassung besorgniserregender Virusvarianten („Variants of Concern“, VOC), das mit Beschluss des Ministerrats im Februar 2021 ins Leben gerufen worden war. Seither spielt es eine wichtige Rolle in der Überwachung der Corona-Pandemie. (kam/dpa)

