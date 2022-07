Corona sorgt für Abbruch: Eltern müssen zahlreiche Schüler von Klassenfahrt abholen – einen Tag vor Abreise

450 Kilometer Fahrt

+ © HMB-Media / IMAGO Die Schüler mussten von ihren Eltern aus dem Ausland abgeholt werden (Symbolbild). © HMB-Media / IMAGO

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Corona-Ausbruch beendete die Klassenfahrt einer bayerischen Schule. Einen Tag vor dem regulären Ende mussten die Eltern ihre Kinder abholen.

Coburg / Gerlos – Insgesamt 91 Schüler der achten Klassen des Coburger Gymnasiums Ernestinum sind Ende Juni zu einer Klassenfahrt nach Österreich aufgebrochen. Das Ende des Auslandsaufenthalts kam aber früher, als erwartet: Weil sich einige Schüler und Lehrer mit dem Corona-Virus infiziert hatten, musste die Fahrt abgebrochen werden und die Eltern ihre Kinder abholen, heißt es in einem Bericht auf infranken.de.

Corona-Ausbruch beendet Klassenfahrt: Eltern müssen Schüler abholen

Die Klassenfahrt ging ins Österreichische Gerlos, einer Gemeinde im Zillertal in Tirol. Anlass war laut infranken.de die sogenannte Sommersportwoche. Am 1. Juli hätte die Klassenfahrt offiziell beendet werden sollen. Doch es kam anders: Einen Tag vorher, am 30. Juni, wurden bei acht Schülern mit Symptomen das Corona-Virus nachgewiesen.

In einem solchen Fall gehe die Aufsichtspflicht sofort an die Eltern über, berichtet der Schulleiter des Gymnasiums, Bernd Jakob, gegenüber infranken.de. Auch für den Heimtransport seien die Eltern zuständig – per Gesetz, dies sei keine Sonderbehandlung des Gymnasiums, so Jakob. Logische Erklärung, dennoch mehr als ärgerlich für die Eltern, die ihre Kinder nun aus Österreich abholen mussten. Über 400 Kilometer ist die Strecke zwischen Coburg und Gerlos lang – in Zeiten von teuren Spritpreisen eine echte Belastung.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Schüler infizieren sich mit Corona – weitere Klassenfahrt direkt abgesagt

Rund 800 Kilometer Fahrt für die Eltern, um ihre Kinder – einen Tag vor regulärem Ende, wohl bemerkt – aus Österreich abzuholen. Und da ein solches Szenario auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne, habe das Gymnasium Ernestinum Coburg entschieden, die im Juli geplante Klassenfahrt nach Frankreich vorsorglich abzusagen, heißt es auf infranken.de.

Über das Wochenende zeigten sich unterdessen weitere Corona-Infektionen – insgesamt ein Drittel der knapp 100 Schüler habe sich im Anschluss an die Klassenfahrt demnach angesteckt. Zu Beginn der Schulwoche hieß es für die Schüler daher erstmal: Zurück in den Distanzunterricht. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.