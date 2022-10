Corona vorbei? Heftige Debatte um Rathäuser entfacht - „Könnt ihr nur machen, weil ihr Beamte seid“

Von: Volker Ufertinger, Susanne Weiß

Bitte mit Termin: Eine Laufschrift (unten) auf der Homepage der Gemeinde Königsdorf weist Bürger darauf hin, nicht unangemeldet ins Rathaus zu kommen. © Screenshot: Peter Borchers

Ist Corona vorbei? Sollen die Rathäuser wieder normal öffnen wie früher? Diese Fragen wurden im Königsdorf und Geretsrieder Rat kontrovers diskutiert.

Königsdorf/Geretsried – Der Königsdorfer Gemeinderat Peter Hofberger (CSU) hat in der jüngsten Sitzung des Gremiums massiv kritisiert, dass Bürger an der Tür des Rathauses immer noch klingeln müssen und im Vorfeld Termine zu vereinbaren sind. „Rainer, wann sperrt’s Ihr eigentlich wieder auf?“, fragte er Rathauschef Kopnicky ganz direkt. Hofberger hält es für ein Unding, dass man die Regelung, die zu Corona-Zeiten eingeführt wurde, einfach beibehält. „Das könnt ihr nur so machen, weil ihr Beamte seid“, sagte er.

„In der freien Wirtschaft würde so was nie und nimmer gehen.“ Und: „Das kann man dem Bürger nicht mehr vermitteln.“ Susanne Schwaighofer sprang ihrem Fraktionskollegen bei: „Das ist eine Barriere für die Leute.“ Sie selbst arbeite in einem Amt, dort sei die Tür für die Bürger längst wieder offen.

Corona-Regel in Rathäusern: Massive Kritik - „In der freien Wirtschaft würde das nie und nimmer gehen“

So einfach wollte das Kopnicky nicht auf sich sitzen lassen. Corona sei eben nicht vorbei. „Uns geht es vor allem darum, den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten.“ Es dürften schlicht nicht zu viele Mitarbeiter auf einmal krank werden. Den Vergleich mit der freien Wirtschaft verbat der Bürgermeister sich. Er gab die Frage an Hofberger zurück: „Darf bei euch bei Eagle Burgmann jeder reinlatschen, wann er will? Das geht doch auch nur nach Terminvereinbarung, oder?“

CSU-Gemeinderat Peter Hofberger kritisiert, dass das Königsdorfer Rathaus für Bürger weiterhin nur nach Terminvereinbarung offen ist. © Foto: Archiv

Das räumte Hofberger ein. Beschwichtigen ließ er sich aber nicht. Er hakte nach, bei welcher Inzidenz denn die Gemeinde wieder zu öffnen gedenke? De facto sei die aktuelle Regelung ein unfreundlicher Akt gegenüber den Königsdorfer Bürgern. „Wenn einer zu spät kommt, wird er heimgeschickt. Das kann es nicht sein.“

Geschäftsleiter Andreas Bauman widersprach vehement. Es seien gerade die Bürger, die die aktuelle Regelung zu schätzen wüssten. „Die Wartesituation hat sich total entspannt.“ Früher, als jeder jederzeit das Rathaus betreten konnte, hätten sich oft Schlangen gebildet. Das sei jetzt nicht mehr der Fall. „Und das ist auch gut so.“ Bürgermeister Kopicky stellte klar: Eine Terminvereinbarung sei lediglich erbeten, aber nicht Bedingung für einen Ratshausbesuch. „Wenn das vorgekommen sein sollte, dann ist das nicht in Ordnung.“ Man könne sich aber nicht von einem Gemeinderat diktieren lassen, wie und wann das Rathaus zu öffnen hat. „Das ist immer noch Sache der Verwaltung.“

Terminvergabe in Rathäusern: Geschäftsleiter widerspricht Kritik vehement

In Geretsried, der größten Stadt im Landkreis, ist die Terminvergabe im Rathaus ebenfalls manchen ein Dorn im Auge. Hans Hopfner (SPD) sprach in der Stadtratssitzung am Dienstag in Geretsried speziell ein Problem an: „Wer kurzfristig einen Termin im Einwohnermeldeamt braucht, hat keine Chance.“ Dies hätten ihm Bürger zugetragen. Seit Beginn der Pandemie sind Behördengänge nur nach vorheriger Terminbuchung über die Internetseite der Stadt möglich. Hopfner schlug vor, ein Zeitfenster von einer Stunde pro Woche einzurichten, das Geretsriedern offensteht, die ein dringendes Anliegen hätten.

Bürgermeister Michael Müller machte mit Blick auf Corona aber wenig Hoffnung. „Die Terminvergabe soll ja gezielt Besucherströme entzerren.“ Der Geretsrieder Rathauschef stellte aber in Aussicht, zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt.

