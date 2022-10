Corona in Bayern: Lauterbach über Masken-Comeback – und die „schlechte Idee“ Oktoberfest

Von: Felix Herz

Die Corona-Zahlen im Freistaat stiegen zuletzt stark an. Gesundheitsminister Lauterbach denkt nun öffentlich über eine Maskenpflicht in Innenräumen nach.

München – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach blickt mit Bedenken auf die Corona-Situation in München und in Bayern. Die Zahlen im Freistaat stiegen zuletzt stark an, in vielen Gemeinden liegt die Inzidenz bei weit über 1.000. Ein direkter Zusammenhang mit dem Oktoberfest und anderen Volksfesten in Bayern liegt ob des zeitlichen Kontextes auf der Hand.

Lauterbach sinniert über Maskenpflicht in Innenräumen in Bayern

Am Freitag, 14. Oktober, äußerte Lauterbach seine Gedanken auf einer Pressekonferenz in Berlin. Er finde, dass „München, aber auch Bayern unter besonderer Verpflichtung ist, sich jetzt zu überlegen, was macht man mit der Maskenpflicht in den Innenräumen“, so der SPD-Politiker. Das Zögern ginge zulasten der Pflegekräfte, dem Personal in Kliniken und der Menschen, die sich infizieren würden.

Das Infektionsschutzgesetz erlaube es, zu handeln. Man müsse nachdenken, wann man Verantwortung zeigt, so Lauterbach. Zugleich warf er auch einen Blick auf das Oktoberfest. „Es muss jetzt nach vorne geblickt werden. Es hilft nicht, da nachzutreten. Natürlich ist das Oktoberfest, so wie es gemacht wurde, eine schlechte Idee gewesen“, so der Gesundheitsminister.

Kritik aus Berlin: Holetschek wehrt sich

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek reagierte eher schmallippig auf die Kritik aus Berlin. Man überwache die Situation sehr genau, sieht aber (noch) keinen Handlungsbedarf, so der CSU-Politiker. Teilweise einsichtig zeigt er sich aber in Hinblick auf die Wiesn. Man hätte das Volksfest zwar nicht absagen können, die Möglichkeit es besser durchzuführen sei aber da gewesen.

Krankenhäuser bald zahlungsunfähig? Landkreistag schlägt Alarm

Ein weiterer Faktor, der sorgenvoll stimmt und auf den der Landkreistag nun hinwies, betrifft die finanzielle Situation der Krankenhäuser. Vielen drohe wegen Inflation und Energiekrise die Insolvenz. In einem Brief an Lauterbach schrieb Thomas Karmasin (CSU), Präsident des Bayerischen Landkreistages: „Wenn der Bund hier nicht mit kurzfristigen gesetzlichen Maßnahmen für einen Ausgleich der Inflation- und Energiekosten durch einen kostendeckenden Aufschlag auf die Fallpauschalen reagiert, werden innerhalb kürzester Zeit Krankenhäuser nicht mehr zahlungsfähig sein“.

Außerdem wies er auf die Belastung des Personals, in körperlicher wie auch in finanzieller Form, hin und gab an, dass die Kliniken die zusätzlichen Kostensteigerungen durch die verschiedenen Umstände nicht tragen könnten. (fhz)

