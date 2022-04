Trotz Lauterbach-Rückzieher: Bayern will auf Corona-Tests in Schulen ab Mai verzichten

Von: Thomas Eldersch

Bayern will trotz des Rückziehers von Lauterbach nach dem 30. April auf Tests in den Schulen verzichten. Söder und Holetschek kritisierten den Bundesgesundheitsminister scharf. © Peter Kneffel/Matthias Balk/Bernd von Jutrczenka/dpa

Während Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der Frage der Quarantäne zurückruderte, bleibt die bayerische Regierung beim Wegfall der Testpflicht in Schulen ab Mai.

München – Der Zickzack-Kurs des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) hat nicht nur in der Presse für ein großes Echo gesorgt. Auch zahlreiche Politiker übten Kritik an dem nächtlichen Zurückrudern in Bezug auf die Quarantänepflicht bei einer Corona-Infektion. Besonders die Opposition ging auf den Sozialdemokraten los. Söder und Holetschek ließen kein gutes Haar mehr an der Ampel-Politik. CDU-Chef Friedrich Merz sprach von „kurzatmigen Regieren“ auf Bundesebene.

Video: Lauterbach macht die Kehrtwende

Lauterbach rudert zurück – Bayern bleibt beim Verzicht aufs Testen in Schulen

Trotz der scharfen Kritik am Kurs Lauterbachs bleibt in Bayern alles beim Alten. Ab Mai wird es keine Corona-Tests in Schulen mehr geben. Das bestätigte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch gegenüber der dpa. Dies wurde am Dienstag bei der wöchentlichen Kabinettssitzung beschlossen. Grundlage für den Beschluss soll eben die Aufhebung der Corona-Isolationspflicht ab Mai gewesen sein.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte daraufhin zunächst auch die bayerische Entscheidung wieder infrage gestellt. „Das muss man jetzt alles sehen“, hatte er auf die Frage geantwortet, ob der beschlossene Wegfall der Testpflicht in Schulen bestehen bleiben werde. Anschließend schob er seine Kritik an Lauterbach nach, der in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ seinen erneuten Kurswechsel bekannt gab. „Das hat nichts mehr mit Seriosität zu tun. Das ist keine Ampel mehr, sondern eine Lichtorgel.“ Der Bund habe entschieden, dass Corona nicht mehr stattfinde, jenseits aller Realität. „Das ist ein reines Chaos“, schimpfte Söder.

Ihm schloss sich Gesundheitsminister Holteschek an. „Mit dem Zickzack-Kurs bei #Corona muss jetzt Schluss sein“, schrieb Holetschek auf Twitter. Er empfahl Lauterbach eine mehrmonatige Talkshow-Abstinenz. (tel mit dpa)

