„Einfach nur absurd!“ Bayern sieht FFP2-Maskenpflicht als überzogen an - Kommt eine Ausnahmeregel?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In einigen Einrichtungen gilt FFP2-Maskenpflicht - Bayern kritisiert das (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

In vielen Einrichtungen gilt aufgrund des Coronavirus eine FFP2-Maskenpflicht. Das sieht Bayern als überzogen an. „Das ist absurd“, so Klaus Holetschek.

München - Klaus Holetschek hat die seit Anfang Oktober geltende bundesweite FFP2-Maskenpflicht in vielen Einrichtungen als überzogen bezeichnet. Bayerns Gesundheitsminister kritisierte am Donnerstag (6. Oktober) insbesondere die Maskenpflicht in Früh- und Förderwerkstätten sowie in heilpädagogischen Tagesstätten. Dort müssten selbst Kinder ab sechs Jahren FFP2-Masken tragen.

Corona: „Einfach nur absurd!“ - Bayern sieht FFP2-Maskenpflicht als überzogen an

Nachdem die Kinder vormittags in Förderschulen keine Masken aufziehen müssten, sollten sie dann nachmittags in den Tagesstätten die Masken tragen, obwohl sie oft vom selben Personal in denselben Räumen wie vormittags betreut würden, so der CSU-Politiker. „Das ist einfach nur absurd!“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

FFP2-Masken, Gasumlage, Minijobs: Das ändert sich im Oktober

Das Oktoberfest in München ist vorbei. Die Corona-Fallzahlen im Freistaat nehmen weiter zu, die Krankenhäuser füllen sich. Besonders betroffen sind die Landkreise in Oberbayern.

Holetschek-Kritik - Bayern sieht FFP2-Maskenpflicht als überzogen an

In heilpädagogischen Tagesstätten sowie in Werkstätten für behinderte Menschen sei die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken daher nicht sinnvoll. Die Betreuung und Förderung werde außerdem beeinträchtigt, weil die Maske die Kommunikation erschwere. „Der mit der Maskenpflicht verbundene Schutz steht hier eindeutig außer Verhältnis zu den Nachteilen.“ Holetschek kündigte an, für die betroffenen Einrichtungen im Freistaat eine Ausnahmeregel anwenden zu wollen. (kam/dpa)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.