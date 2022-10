Corona-Herbst in Bayern: Experten gehen nicht von „Killervariante“ aus – raten aber zur Maske

Von: Thomas Eldersch

Wird es auch 2022 eine neue Corona-Welle geben und wie stark wird sie? © IMAGO / Lobeca

Corona hat vielleicht etwas an Schrecken verloren, ist aber nicht verschwunden. Experten raten weiterhin – aus Solidarität – zum Tragen von Masken.

München – Corona geht in seinen dritten Herbst und Winter. Schreckensszenarien von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und vollen Intensivstationen werden uns wohl nicht mehr bevorstehen. Dennoch zirkuliert das Covid-Virus noch munter durch die Bevölkerung. Die hochansteckende Omikron-Variante ist immer noch dominant – auch in Bayern. Deshalb raten Experten weiterhin zur Vorsicht und zu persönlichen Schutzmaßnahmen vor der Krankheit.

Corona in Bayern: Eine „Killervariante“ wird es wohl nicht geben

Es ist die erste Corona-Wintersaison für den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der studierte Epidemiologe hat allerdings die vorherigen Wellen aufmerksam verfolgt und so dämpfte er in diesem Frühjahr, nach dem Abklingen der Winterwelle 2021, die Hoffnungen für 2022 gleich mal. Er warnte davor, dass sich auch in diesem Jahr im Herbst wieder eine Variante entwickeln könnte, die so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta seien könnte. „Das wäre eine absolute Killervariante“, hatte er damals erklärt.

Bislang scheint sich aber auf der Welt noch keine derart tödliche Variante durchgesetzt zu haben. Nur eine ansteckendere Corona-Mutation treibt derweil in Asien ihr Unwesen. Auch der Würzburger Virologe Lars Dölken glaubt im Augenblick nicht daran, dass uns ein Winter wie 2020 oder 2021 bevorstehen wird. Er sagte in der Main-Post: „Ich halte eine ‚Killervariante‘ für ziemlich unwahrscheinlich. Natürlich könnte diesen Winter noch mal eine etwas gefährlichere Variante aufkommen. Wir haben aber nach den beiden Omikron-Wellen eine viel größere Immunität in der Bevölkerung. Blickt man weiter in die Zukunft, dann ist es wahrscheinlicher, dass harmlosere Varianten entstehen und mit zunehmender Immunität der Bevölkerung das Problem kleiner wird.“

Corona in Bayern: Münchner Expertin rät weiter zum Tragen von Masken

Dennoch sind Schutzmaßnahmen weiter angebracht, rät eine andere Expertin. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer wirbt dafür, in Innenräumen eine Maske zu tragen. Protzer sprach von einem Akt der Solidarität. Gerade dann, wenn es in Innenräumen enger werde, könne man ältere und gefährdete Menschen mit dem Tragen einer Maske vor einer Infektion schützen, sagte sie im Bayerischen Rundfunk: „Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, wo eben auch die 84-jährige Nachbarin einkaufen muss, dann sollte ich eine Maske tragen.“

Die ersten Grippefälle würden in diesem Jahr schon ungewöhnlich früh zirkulieren, sagte die Expertin der TU München und des Helmholtz Zentrums München. Grippe- und Corona-Welle würden in diesem Herbst und Winter parallel verlaufen. Beide Krankheiten seien ernst zu nehmen – und seien auf ein Niveau zu setzen.

Die Virologin Ulrike Protzer wirbt für das Tragen einer Maske in Innenräumen. © Sven Hoppe/dpa

Der Würzburger Experte Dölken sagte im Gespräch mit der Main-Post weiter: Im Sinne einer alles überschattenden Bedrohung „ist die Corona-Pandemie sicherlich vorbei und das Risiko erneuter Lockdowns ist weltweit massiv gesunken“.

Jedoch: „Wir haben jetzt leider neben dem Influenzavirus ein zweites Virus, das jeden Einzelnen von uns bei zwischenmenschlichen Kontakten bedroht, da es relativ schwere Erkrankungen verursachen kann.“ Zudem sei das Risiko für Folgeschäden wie Long-Covid noch schlecht einschätzbar. „Damit ist die Situation für den Einzelnen nicht unbedingt leichter geworden.“

Corona in Bayern: Fallzahlen gehen zurück

Aktuell meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Inzidenz in Bayern von 567,2. Nach einem Hoch Anfang Oktober, als die Krankenhausbettenbelegung im Freistaat auf über 2400 schoss, geht der Trend zurück. Derzeit sind 2111 (-17.3 %) Krankenhausbetten in den letzten 7 Tagen mit einem Covid-Patienten belegt. Auf Intensivstation sind es laut DIVI-Register 289 (-4,6 %). Auch hier nimmt die Zahl ab. Derzeit vorherrschend in Bayern ist die Omikron-Variante BA.5 mit einem Anteil von über 90 Prozent (KW 41). (tel mit dpa)