Corona, Hitzewelle und Personalmangel: Klinikum Fürth im Ausnahmezustand

Von: Thomas Eldersch

Personalmangel und steigende Temperaturen bringen die Krankenhäuser ans Limit. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Die Sorgenfalten am Klinikum Fürth werden immer tiefer. Zur Hitzewelle kommen noch anhaltend hohe Coronazahlen und Personalmangel hinzu.

Fürth – Die Temperaturen sind in Fürth fest über der 30-Grad-Marke verschweißt. Dazu grassiert das Coronavirus weiter massiv im Stadtgebiet. Und zu guter Letzt fehlt auch noch Personal. Es sind einige Baustellen, mit denen sich das Klinikum Fürth derzeit herumschlagen muss. Die Situation ist festgefahren, denn aus keiner Richtung ist Besserung in Sicht.

Ausnahmezustand am Klinikum Fürth: Corona und Hitzewelle schlauchen das Personal

Wie der BR berichtet, werden derzeit schon junge Menschen in die Notaufnahme des Klinikums eingeliefert, die der Hitze nicht mehr Stand halten können. Eine 30-Jährige war es diesmal. Sie hatte dazu noch hohes Fieber – und das bei 35 Grad. Der Corona-Test positiv. Der Chefarzt Harald Dormann erklärt: Ihre Symptome lassen sich auf „ein Erschöpfungssyndrom zurückführen, also auf einen massiven Flüssigkeitsverlust“. Die Konsequenz für das Personal – isolieren und wieder ab unter die heißen, schwitzigen Schutzanzüge. Atmungsaktivität Fehlanzeige. Sie sollen ja vor dem gefährlichen Virus schützen.

So einen Fall wie den der 30-Jährigen werden er und sein Team die nächsten Tage wohl noch öfter ins Haus bekommen. Die Hitzewelle hat gerade erst angefangen. Bis in die nächste Woche hinein sollen die Temperaturen in der Metropolregion Nürnberg nicht unter 30 Grad sinken. Eine Belastungsprobe für den Kreislauf, aber auch für das ohnehin schon unterbesetzte Klinikpersonal. Der Chefarzt würde sich wünschen, dass seine Kollegen mal Zeit zum Durchschnaufen und Trinken haben, aber das ist kaum drin, verrät er dem BR.

Die Hitzewelle findet ein ausgetrocknetes Gesundheitswesen vor. In der Pflege haben wir etwa sieben Personalausfälle im ärztlichen Team zwei. […] Die Kollegen müssen immer wieder einspringen, weil ungeplante Ausfälle verstärkt vorhanden sind. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur die Corona-Belastung, sondern auch die Hitzebelastung.

Chefarzt des Fürther Klinikums gibt Tipps, um die Hitzewelle besser zu überstehen

Neben der Hitze treibt auch weiter das Schreckgespenst Corona sein Unwesen. Das RKI meldet für die Stadt Fürth für den Mittwoch, 20. Juli, eine Inzidenz von 956,9. Damit steht die Stadt im Vergleich zum Landkreis (1163,5) sogar noch gut da. Meist nimmt die Krankheit inzwischen einen milden Verlauf, dennoch fallen dadurch wichtige Kräfte im Krankenhaus auch selbst krankheitsbedingt aus. Ein Fünftel des Personals fehlt aktuell in der Notaufnahme, so der Chefarzt im Gespräch mit dem BR.

Neues Personal oder ein Abflauen der Krankenstände sind in nächster Zeit nicht in Sicht. Aber gegen die Hitzewelle kann sich jeder einzelne selbst wappnen. Der Tipp des Experten, Chefarzt Dormann, nicht nur viel Wasser und Tee trinken. Für ältere Menschen sei zwischendrin auch mal ein Radler oder eine Saftschorle wichtig, „da dort entsprechende Salze vorhanden sind“. Das ist besonders wichtig für Menschen, die blutdrucksenkende Mittel bekommen. Denn diese könnten das Durstgefühl unterdrücken, so Dormann. Die sprichwörtlich heiße Phase steht der Stadt und dem Klinikum also noch bevor. (tel)