Coronazahlen in Nürnberg steigen rapide: Stadt bittet Menschen wieder Masken zu tragen

Von: Anna Liebelt

Maske tragen und Abstand halten: Darum bittet das Gesundheitsamt in die Bürger Nürnbergs. Der Grund: Die Coronazahlen steigen derzeit deutlich an.

Nürnberg – Mit dem Herbstbeginn und den rapide sinkenden Temperaturen verlagert sich der Alltag vieler Menschen nun mehr nach drinnen. Wer noch vor wenigen Wochen bei wolkenlosem Himmel die letzten Sonnenstrahlen genossen hat, zieht sich heute bei eisigem Wind und nasskaltem Wetter lieber in beheizte Räume zurück. Und das macht sich gerade bemerkbar. Denn da begünstigt nach Auskunft des Gesundheitsamtes Nürnberg die Vermehrung von Atemwegserkrankungen.

Aktuell gibt es kaum jemanden, der nicht von der seit Wochen andauernden Erkältungswelle betroffen ist. Doch die Grippezahlen sind nicht das einzige, was derzeit steigt. Was viele Menschen schon befürchtet haben, hat die Stadt Nürnberg nun mithilfe einer besonderen Untersuchung nachgewiesen: Auch die Coronazahlen steigen deutlich an.

Untersuchung der Stadt hat deutliches Ergebnis: Coronazahlen in Nürnberg steigen rapide an

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt, hat eine besondere Untersuchung nun deutliche Werte ergeben. Indikator hierfür war das Abwasser, das mithilfe eines „Monitorings“ auf die aktuelle Virenlast untersucht worden sei. Das Ergebnis ruft jetzt das Gesundheitsamt auf den Schirm. Denn die Kennzahlen von Anfang November toppen bereits die Werte vom Februar 2023 im gesamten Stadtgebiet.

Diesen Herbst ist die Zahl der Atemwegserkrankungen deutlich höher als noch im Vorjahr © picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa | Maurizio Gambarini

Bedeutet: Im Abwasser der Stadt wurden vermehrt Coronaviren nachgewiesen, was auf eine hohe Zahl an Neuinfektionen schließen lässt – Tendenz steigend. Aus diesem Grund wendet sich die Stadt Nürnberg nun an ihre Bürger mit bestimmten Verhaltensmaßnahmen.

Steigende Coronazahlen in Nürnberg: Stadt wendet sich an Bürger

Ganz vorn stehe dabei gründliches Händewaschen. „Mit Wasser und Seife kann die Anzahl der Keime auf den Händen auf bis zu ein Tausendstel der ursprünglichen Belastung gesenkt werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Weiterhin soll auch das zu Corona-Zeiten eingeführte Abstandsgebot von rund eineinhalb Metern, die Niesetikette und der Verzicht auf einen Handschlag präventiv wirken.

Ist es dafür allerdings schon zu spät und die Erkältungsviren haben bereits ihren Weg in den Körper gefunden, rät die Stadt Betroffenen zu Hause zu bleiben, die Sozialkontakte zu minimieren und bestenfalls im Homeoffice zu arbeiten. So könne die Entstehung weiterer Atemwegserkrankungen und deren Verbreitung vorgebeugt werden.

Steigende Coronazahlen: Nürnbergs Oberbürgermeister ließ sich nochmals impfen

Auch das Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr oder auf Veranstaltungen wirkt der Ausbreitung des Corona-Virus laut Gesundheitsamt entgegen. Eine gesunde Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse, viel Schlaf und sportlicher Betätigung sorgt gleichzeitig für ein starkes Immunsystem.

Keiner will Weihnachten im Bett feiern

In jedem Fall gilt aber: Rücksicht auf seine Mitmenschen nehmen. Denn „keiner will Weihnachten im Bett feiern“, appelliert Klaus Friedrich, Leiter des Gesundheitsamts Nürnberg, eindringlich. Aus diesem Grund empfiehlt er Risikogruppen, sich wieder gegen die saisonale Grippe und gegen Corona impfen zu lassen.

Darunter fallen laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) vor allem Menschen ab 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Personen, die in medizinischen und pflegerischen Berufen tätig sind. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hat sich nach Informationen der Stadt zu Beginn der kalten Jahreszeit impfen lassen.

