Inzidenzen steigen: Bayerische Herbstwelle im Anmarsch

Von: Franziska Konrad

Im Vergleich steigen in Bayern derzeit die Corona-Zahlen deutlich schneller als in Deutschland. © Sebastian Gollnow/dpa

Bereits seit zwei Wochen steigen die Corona-Zahlen in Bayern wieder deutlich an. Die Herbstwelle scheint im Anmarsch. Einen Punkt haben die Hotspots im Freistaat alle gemeinsam.

München - Lange schon wurde es angekündigt, nun ist es wohl so weit: Im Freistaat deutet sich eine Corona-Herbstwelle an. Seit gut zwei Wochen steigen die Infektionszahlen wieder deutlich an. Am Samstag, 24. September, meldete das Robert-Koch-Institut für Bayern einen Wert von 367,6.

Zur Einordnung: Das waren knapp 63 Prozent mehr als zwei Wochen zuvor. So steigen die Inzidenzen im Freistaat momentan auch deutlich schneller als in Deutschland. Denn dort liegt der Zuwachs binnen der letzten 14 Tage bei nur knapp 34 Prozent.

Corona in Bayern: Herbstwelle deutet sich an - Spitzenreiter mit Inzidenz von 961,6

Allerdings spiegelt sich diese Entwicklung nicht nur in den Inzidenzzahlen nieder. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am Samstag insgesamt 933 Krankenaus-Einlieferungen im Zusammenhang mit Corona binnen einer Woche. Zum Vergleich: Das sind 31,2 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Ebenso nimmt die Belegung von Intensivbetten mit Corona-Patienten seit geraumer Zeit wieder zu.

Mit einem Wert von 961,6 - laut RKI - ist der Landkreis Eichstätt derzeit Spitzenreiter in Bayern. Ihm folgen mit einer Inzidenz von 861,3 beziehungsweise 858,1 Stadt und Landkreis Rosenheim. Das sind auch deutschlandweit die höchsten Zahlen.

In beiden Fällen liegt ein Zusammenhang mit Volksfesten nahe - in Eichstätt hatte das Fest vom 2. bis 11. September gedauert, das Herbstfest in Rosenheim lief vom 27. August bis zum 11. September. Auch in Passau, Kelheim und Freising, den Landkreisen mit den nächsthöheren Inzidenzen in Bayern, gab es im September Volksfeste.

Corona-Herbstwelle in Bayern: Bisher nur geringer Einfluss vom Oktoberfest

Interessant: Die Wiesn in München, die immerhin als größtes Volksfest der Welt gilt, hat bisher nur in geringerem Maß Einfluss auf die Zahlen in der Landeshauptstadt. Mit 311,2 liegt die Inzidenz in München derzeit sogar noch unter dem bayernweiten Durchschnitt. Allerdings stieg sie binnen einer Woche um gut 52 Prozent. Das ist schneller als im Freistaat insgesamt, aber weit von den teils drastischen Anstiegen entfernt, die bei manch anderem Volksfest zu beobachten waren.

Eine Entwarnung vor der von Experten befürchteten Wiesn-Welle bedeutet das allerdings noch nicht: Erfahrungswerte von anderen Volksfesten zeigen, dass sich dort aufgetretene Infektionswellen meist erst nach gut eineinhalb Wochen deutlich in den Inzidenzzahlen abzeichneten. Das Oktoberfest läuft allerdings erst seit gut einer Woche. (kof/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA