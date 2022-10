Nach Ärzte-Forderung: Bayern deutet an, wo eine Maskenpflicht kommen könnte

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Wird die Maskenpflicht in Bayern möglicherweise ausgeweitet? © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Bayern sieht aktuell keine Notwendigkeit für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Doch Klaus Holetschek deutet an, wo eine Maskenpflicht kommen könnte.

München - Die Corona-Inzidenz in Bayern liegt am Mittwoch, 19. Oktober, laut Robert-Koch-Institut bei 731,4. Am Vortag hatte sie noch bei 782,1 gelegen, der Abwärtstrend geht also weiter. Allerdings sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am vergangenen Freitag in Bezug auf die bundesweite Situation, er gehe vom Drei- bis Vierfachen aus. Die Zahlen liegen also wohl deutlich höher.

Corona: Verbandschef fordert Maskenpflicht in Innenräumen

Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, sagte dem RND: „Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden. Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen. Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Bereiche mit patientennahem Kontakt wie Kliniken.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte gegenüber der Bild aber noch vor Kurzem seine Ablehnung: „Da bin ich derzeit zurückhaltend. Jeder kann sich doch schützen, indem er freiwillig eine Maske aufzieht und sich impfen lässt.“ Ändert der Ärzte-Appell etwas an der Haltung des Freistaats?

Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Nach Maskenpflicht-Forderung in Innenräumen: Bayern sieht „keine Notwendigkeit“

„Wir nehmen Hinweise von Fachverbänden zur Corona-Lage selbstverständlich ernst. Allerdings sieht Bayern derzeit weiterhin keine Notwendigkeit für schärfere Maßnahmen“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gegenüber der tz von IPPEN.MEDIA. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beobachte die Corona-Entwicklung genau und verwende dafür ein vielschichtiges Monitoring. „Gemeinsam bewerten wir auf dieser Basis die aktuelle Lage. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Lage in den Krankenhäusern“, so Holetschek weiter.

Man sei mit den Verantwortlichen vor Ort im ständigen Austausch. „Sollten die Indikatoren darauf deuten, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, werden wir umgehend handeln. Derzeit sehen wir dafür keinen Anlass – aber wir sind für kurzfristige Schritte vorbereitet“, erklärte Holetschek gegenüber der tz von IPPEN.MEDIA.

Corona in Bayern: Virusvarianten spielen Rolle bei Planungen

„Klar ist dabei: Wir werden nur dann Maßnahmen verschärfen, wenn sie nach Experten-Ansicht wirklich notwendig und sinnvoll sind. Entscheidend dabei ist nicht zuletzt die Frage, ob sich bei uns neue Virusvarianten durchsetzen, für die kaum Immunschutz besteht. Wir beobachten deshalb auch die Situation bei den Virusvarianten genau“, so Holetschek. Aktuell setze man - wie andere Bundesländer auch - auf die Eigenverantwortung der Menschen. Der Minister empfiehlt überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, auch zum eigenen Schutz eine Maske tragen.

Verbandschef Nießen sagte gegenüber dem RND auch, sollte die Inzidenz über 1000 klettern, müsse man eine Maskenpflicht für Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht ziehen. Denn auch er ist der Meinung, dass die wirkliche Inzidenz dann bei 3000 liege. „Entscheidend ist nicht allein die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen, sondern vor allem die Situation in den Krankenhäusern“, meint Holetschek dazu.

Corona: Inzidenzen in Bayern sinken - Krankenhäuser weiter belastet

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Corona-Maskenpflicht im Winter? Holetschek macht Andeutung

Es mache angesichts der aktuellen Corona-Datenlage wenig Sinn, jetzt schon konkrete Schritte für alle möglichen Szenarien zu nennen. „Es liegt aber auf der Hand, dass eine Maskenpflicht in Innenräumen – falls sie notwendig wird – ganz gezielt ausfallen sollte. Das heißt: Im Mittelpunkt stehen Orte, die nicht freiwillig aufgesucht werden, sondern auch von besonders gefährdeten Menschen genutzt werden müssen“, so Bayerns Gesundheitsminister weiter. Als Beispiel nannte er die Begegnungs- und Verkehrsflächen von öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Behörden. „Im ÖPNV haben wir ja aus diesem Grund bereits die Maskenpflicht. Denn wir wollen vulnerable Gruppen besonders schützen.“ (kam)

Viel Arbeit und zu wenig Personal. Die Situation an Bayerns Krankenhäusern sei nicht nur angespannt, „es brennt lichterloh“, schildert eine Pflegefachkraft im Interview.