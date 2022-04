Corona-Medikamente verstauben im Regal: Regensburger Apotheker klärt auf

Von: Thomas Eldersch

Große Hoffnungen ruhten im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch auf Medikamenten. Jetzt sind sie auf dem Markt, aber keiner scheint sie mehr zu brauchen.

Regensburg – Seit Beginn der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, die potenziell tödliche Krankheit in den Griff zu bekommen. Maßnahmen wurden ergriffen und Regeln erlassen. Zum Gamechanger wurde dann die Zulassung der Corona-Impfstoffe. Ein weiteres Standbein, auf das die Pharmaindustrie sowie Mediziner setzten, war die Zulassung eines Medikaments gegen Corona. Jetzt gibt es solche Mittel, aber keiner will sie mehr haben.

Corona-Medikamente kamen zu spät, um die Winter-Welle zu brechen

Eine Million Dosen des Corona-Medikaments Paxlovid hatte das Bundesgesundheitsministerium Anfang des Jahres beim amerikanischen Hersteller Pfizer geordert. 8700-mal wurde es bislang von Ärzten verschrieben, hat der BR herausgefunden. Bei den anderen Marken sieht die Situation nicht anders aus. Der regionale Apothekensprecher für die Oberpfalz, Josef Kammermeier aus Regensburg, weiß warum.

Als die Situation noch brenzlig war – zum Jahreswechsel – und viele Menschen auf den Intensivstationen behandelt werden mussten, lief die Versorgung auf dem deutschen Markt zäh an. Hier war aber die Nachfrage am Größten, so der Sprecher gegenüber dem BR. Jetzt dominiert die Omikron-Variante, und mit ihr gehen vorwiegend milde Verläufe einher. Hier würde bei der Behandlung häufig schon ein einfaches Schmerzmittel wie Paracetamol ausreichen.

Corona-Medikamente: Nebenwirkungen und enge Zielgruppe als Problemfaktoren

Aber nicht nur die jetzt vorherrschende Corona-Variante macht die Mittel nahezu obsolet. Nebenwirkungen und ein relativ spezieller Personenkreis, für den die Medikamente gedacht sind, schränken den Nutzen noch weiter ein. Außerdem müsse es innerhalb der ersten fünf Tage verabreicht werden, um den maximalen Nutzen zu erzielen. Besonders gefährlich sind die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das heißt, der verordnende Arzt müsse sehr aufpassen, dass es keine kardiologischen, pneumologischen, urologischen oder neurologischen Einschränkungen gebe, so Kammermeier zum BR.

Gedacht seien die Medikamente auch vorwiegend nur für Patienten mit Risikofaktoren wie ein hohes Alter, Fettleibigkeit, Diabetes, Krebs, Herz-Lungen-Erkrankungen und schwachem Immunsystem. Also eine überschaubare Gruppe an Menschen. Diese Mittel seien „keine Pandemie-Überwinder, sondern die Impfung ist es“, fasst Kammermeier zusammen. Ihm dürften wohl mittlerweile viele Mediziner in Bayern beipflichten. (tel)

