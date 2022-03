Corona-Party in Bayern: 250 Gäste tanzen ohne Masken - dann schreitet die Polizei ein

Von: Tanja Kipke

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag eine Party in Nürnberg aufgelöst. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

In der Frankenmetropole Nürnberg musste die Polizei ein Lokal schließen lassen. 250 Gäste hatten dort laut gefeiert – und die Corona-Regeln dabei ignoriert.

Nürnberg – In der Nacht auf Sonntag (27. Februar) musste die Polizei eine Party in der Nürnberger Innenstadt auflösen, wie sie am Dienstag mitteilt. Etwa 250 Menschen tanzten dort bei lauter Musik in einem Lokal. Dabei ignorierten sie die geltenden Corona-Maßnahmen komplett, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Corona-Party in Nürnberg: 250 Partygänger tanzten dichtgedrängt

Gegen 2.50 Uhr hatte sich eine Polizeistreife wegen eines anderen Einsatzes in der Königstraße aufgehalten. Dort fiel den Beamten die überlaute Beschallung aus einer nahen Gaststätte auf. Sie kontrollierten die Bar und fanden mindestens 250 Personen vor, die dichtgedrängt tanzten. Zudem war ein DJ anwesend, weshalb die Polizei die Party als Diskothekenbetrieb einstufte. Der ist in Bayern aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht erlaubt.

Corona-Party in Nürnberg: Gäste trugen keine Masken

Weder Gäste noch Personal trugen Mund-Nasen-Schutzmasken. Zudem fand die Polizei unter anderem einen 17-Jährigen im Lokal - dessen Betreiberin verstieß damit gegen das Gaststätten- und Jugendschutzgesetz. Die Beamten forderten die Frau auf, die Bar zu schließen. 136 Gäste gingen daraufhin nach Hause, der Rest hatte sich schon vorher aus dem Staub gemacht. Auf die Betreiberin des Lokals kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.