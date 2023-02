Corona-Test-Center in Vollbrand: Polizei sucht Täter

Von: Felix Herz

Am späten Mittwochabend, 8. Februar, wurde ein Testzentrum in Neu-Ulm von Unbekannten angezündet (Symbolbild). © Einsatz-Report24 / IMAGO

In Neu-Ulm stand am späten Mittwochabend ein Corona-Test-Center in Vollbrand. Hinweise deuten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.

Neu-Ulm – Am Donnerstag, 9. Februar, informiert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West über einen Brand, der sich am späten Mittwochabend, 8. Februar, in Neu-Ulm ereignete. Ein Container, der als Corona-Test-Center genutzt worden war, brannte vollständig aus.

Corona-Test-Center abgebrannt: Polizei geht von Vorsatz aus

Laut Pressemitteilung der Polizei meldeten Anwohner gegen 23.15 Uhr den Einsatzkräften einen Feuerschein in einem Container, der als Corona-Test-Center genutzt wurde. Sofort rückte die örtliche Feuerwehr aus, als sie am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Container aber bereits in Vollbrand.

Den Einsatzkräften gelang es anschließend, die Flammen zu löschen. Allerdings brannte er vollständig aus, berichtet die Polizei. Da er sich jedoch alleinstehend auf einem Parkplatz befand, bestand keine Gefahr, dass sich das Feuer auf umliegende Gebäude ausbreitete. Vor Ort hätten die nachfolgenden Ermittlungen dann ergeben, dass das Feuer mutmaßlich vorsätzlich gelegt worden war.

Hoher Sachschaden nach Container-Brand: Polizei sucht unbekannte Täter

Bei dem Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Neu-Ulm und Burlafingen mit 21 Kräften. Die Ermittlungen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Im Zuge dessen werden sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (07 31) 8 01 30 erbeten. (fhz)

